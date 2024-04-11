أمريكا وبريطانيا تدعوان إيران الى “عدم التصعيد” ضد إسرائيل وجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع- (تدوينة)

“القدس العربي”: دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دولا بينها الصين والسعودية، إلى حضّ إيران على عدم “التصعيد” ضد إسرائيل، في ظل تهديد طهران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق، في هجوم اتهمت الدولة العبرية بشّنه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين الخميس إن بلينكن تواصل مع نظرائه الصيني والتركي والسعودي، إضافة الى وزراء أوروبيين، “ليوضح لهم أن التصعيد ليس في مصلحة أحد، وأن على الدول أن تحضّ إيران على عدم التصعيد”.
كما تحدث بلينكن الى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت “لتجديد دعمنا القوي لإسرائيل في مواجهة هذه التهديدات”، وفق ما أكد ميلر.
من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم الخميس، إن إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني.
ونقل مكتب غالانت عن الوزير قوله لنظيره الأمريكي لويد أوستن “أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردا إسرائيليا مناسبا على إيران”، بحسب تعليقات صادرة عن مكتب غالانت.
وأكد البيت الأبيض الخميس أنه “حذر” إيران بعدما قال الرئيس جو بايدن إن طهران تهدد بشن هجوم على إسرائيل.
وقالت المتحدثة كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحافي “لقد حذرنا إيران”، غداة تأكيد بايدن دعمه “الثابت” للدولة العبرية في مواجهة أي هجوم إيراني.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس، إنه أوضح لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران يجب ألا تجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع، وذلك في أعقاب التهديدات التي وجهتها الجمهورية الإسلامية لإسرائيل.
وقال كاميرون في منشور على منصة إكس “لقد أوضحت اليوم لوزير الخارجية أمير عبد اللهيان أن إيران يجب ألا تجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع نطاقا… أشعر بقلق بالغ إزاء احتمال أن يؤدي سوء تقدير إلى مزيد من العنف. وينبغي لإيران بدلا من ذلك أن تعمل على وقف التصعيد ومنع المزيد من الهجمات”.
Today I made clear to Foreign Minister Amir-Abdollahian that Iran must not draw the Middle East into a wider conflict.
I am deeply concerned about the potential for miscalculation leading to further violence.
Iran should instead work to de-escalate and prevent further attacks.
— David Cameron (@David_Cameron) April 11, 2024
وتوعد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بأن إسرائيل سوف “تنال العقاب” بعد الهجوم على قنصلية دمشق في دمشق في الأول من نيسان/أبريل والذي حملت مسؤوليته للدولة العبرية.
ودمر الهجوم القنصلية الإيرانية وأدى إلى مقتل 16 شخصا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. ونعى الحرس الثوري الإيراني سبعة من أفراده في الهجوم، بينهم ضابطان كبيران.
(وكالات)
كنت أتوقع المزيد من الدعم من روسيا والصين، فإيران حليفتهما في نهاية المطاف، فلماذا لا تدافع هاتان القوتان عن حلفائهما كما تفعل الولايات المتحدة.
يخوض الاثنان حرباً باردة أو ساخنة ضد الولايات المتحدة , لماذا لا يستخدمون استراتيجية التضامن !
ملة الكفر واحدة يا هذا ولا تنسى أن إيران مسلمة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀
إذن لماذا ترتعد عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي خوفا على عصابة الشر المارقة في فلسطين المحتلة ولماذا لا تعاقبها على ما تفعله بالفلسطينيين من جرائم إبادة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️
وقاحة بلينكن ما بعدها وقاحة ……! على ايران التصعيد و سوف نرى مذا انتم فاعلون …؟ منطق عجيب غريب : الصهاينة المجانين يعربدون كما يشاؤون و على ضحاياهم عدم الرد : ههها يا ابله يا صهيوني ……!
إذن على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي أن تتنحى جانبا وتكف عن حماية عصابة الإجرام الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يستهدف رجال إيران يا إخوان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀
USA, UK , polices are the source of our catastrophe
No hesitation of this pragmatic truth
الإستمرار بوصية الشهيد صالح العروري هي الأساس في أي مفاوضات مع المحتل الصهيوني.وهذه الوصيه تقول
وقف داءم للحرب. إنسحاب شامل لعناصر الكيان من كل تراب غزه. إدخال المساعدات الإنسانية والطبيه كذلك المواد الغذائية.
تعهد من الدول الكبرى ىبالزام الكيان بدفع ثمن ما دمر من مستشفيات ومراكز طبية وغيرهما من لمؤسسات الحكوميه المدنيه.
التبادل للاسري ى الكل. مقابل الكل. مع إلتزام للكيان بعدم سجن الأسري المده بأقل من 3سنوات من الإفراج.
قيادتنا الرشيدة الحكيمه هي بندقيتي وقنبلتي وصاروخي وبهما نحرر البلاد تحريرا فعلياً وليس وهميا.
شهدائنا الابرار الاخيار جميعاً في أرواحنا وفي أعناقنا وعهدهم سنستمر حتى يتم تحرير كامل وشامل لكل ذره من تراب الوطن الفلسطيني
نعم كلنا أنا وأنا وكلنا ةفي سبيل كرامه الانسان والوطن معا.
الكيان ىسوف ىيسقط من الداخل قبل الخارج..ويعود ذلك ىالي ىالانهيار في جميع مناحي الحياة. لأن ىالكيان لم يفكر باستمرار المقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنيه والعرقيه والسورية.لهذه المده.
الآلة الصهيونية الغربية ضخمت دور ايران البطولي..وهذا هو المحصول الذي يبقى في
الإعلام..فلا ضربة إيرانية ولا هم يحزنون.ايران
كما قالها عبد الله النفيسي هي الوجه الآخر لاسراءيل في المنطقة..فهل تضرب وجهها؟
منذ زمن و الصهاينة يهجمون على المصالح الإيرانية وهاتين الدولتين يحذرون ايران من التصعيد شيئ مضحك عندما تكون قوي يغيب المنطق بدل وقف الصهاينة منذ زمن هاهم يهددون من له ضحايا