أمريكا وبريطانيا تدعوان إيران الى “عدم التصعيد” ضد إسرائيل وجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع- (تدوينة)

“القدس العربي”: دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دولا بينها الصين والسعودية، إلى حضّ إيران على عدم “التصعيد” ضد إسرائيل، في ظل تهديد طهران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق، في هجوم اتهمت الدولة العبرية بشّنه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين الخميس إن بلينكن تواصل مع نظرائه الصيني والتركي والسعودي، إضافة الى وزراء أوروبيين، “ليوضح لهم أن التصعيد ليس في مصلحة أحد، وأن على الدول أن تحضّ إيران على عدم التصعيد”.

كما تحدث بلينكن الى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت “لتجديد دعمنا القوي لإسرائيل في مواجهة هذه التهديدات”، وفق ما أكد ميلر.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم الخميس، إن إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني.

ونقل مكتب غالانت عن الوزير قوله لنظيره الأمريكي لويد أوستن “أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردا إسرائيليا مناسبا على إيران”، بحسب تعليقات صادرة عن مكتب غالانت.

وأكد البيت الأبيض الخميس أنه “حذر” إيران بعدما قال الرئيس جو بايدن إن طهران تهدد بشن هجوم على إسرائيل.

وقالت المتحدثة كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحافي “لقد حذرنا إيران”، غداة تأكيد بايدن دعمه “الثابت” للدولة العبرية في مواجهة أي هجوم إيراني.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس، إنه أوضح لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران يجب ألا تجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع، وذلك في أعقاب التهديدات التي وجهتها الجمهورية الإسلامية لإسرائيل.

وقال كاميرون في منشور على منصة إكس “لقد أوضحت اليوم لوزير الخارجية أمير عبد اللهيان أن إيران يجب ألا تجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع نطاقا… أشعر بقلق بالغ إزاء احتمال أن يؤدي سوء تقدير إلى مزيد من العنف. وينبغي لإيران بدلا من ذلك أن تعمل على وقف التصعيد ومنع المزيد من الهجمات”.

Today I made clear to Foreign Minister Amir-Abdollahian that Iran must not draw the Middle East into a wider conflict.

I am deeply concerned about the potential for miscalculation leading to further violence.

Iran should instead work to de-escalate and prevent further attacks.

— David Cameron (@David_Cameron) April 11, 2024