سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: نقلنا مخاوفنا إلى إسرائيل بشأن عملياتها في غزة

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن واشنطن نقلت مخاوفها إلى تل أبيب بشأن طريقة تنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكد كيربي في تصريح صحافي مساء الأربعاء، على ضرورة أن يكون الجيش الإسرائيلي أكثر دقة في منع سقوط ضحايا بصفوف المدنيين.

وأضاف: “نحن نشجع الإسرائيليين باستمرار على أن يكونوا حذرين قدر الإمكان، مع الإقرار بأن حماس هي التي بدأت (الهجمات) في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي”.
وذكر كيربي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة حركة “حماس”، “لكن من المهم جدًا ألا يستهدف المدنيين أثناء قيامه بذلك”، وفق تعبيره.
وأمس الثلاثاء، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب “قصفها العشوائي” لقطاع غزة، ودعا نتنياهو إلى تغيير حكومته لأنها “لا تريد حل الدولتين”.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي قدمت إدارة بايدن لتل أبيب أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن، واستخدمت “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار.

(الأناضول)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    ديسمبر 13, 2023 الساعة 10:20 م

    كذاب كسيده اليباب.

    رد

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