البيت الأبيض: نواصل ملاحظة تهديدات غير مقبولة للجالية اليهودية في أمريكا

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المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
واشنطن: ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الولايات المتحدة تواصل ملاحظة وجود خطر مقلق على الجاليات اليهودية في البلاد وتقول إن استهداف اليهود غير مقبول.
(رويترز)
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