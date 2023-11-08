البيت الأبيض: نواصل ملاحظة تهديدات غير مقبولة للجالية اليهودية في أمريكا

عاجل.. متحدث عسكري إسرائيلي: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة ولكن سيسمح بهدن إنسانية

عاجل.. البيت الأبيض: الهدن الإنسانية في غزة قد تستمر لساعات أو أيام

عاجل.. البيت الأبيض: الأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج جميع الرهائن من غزة