سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: نواصل ملاحظة تهديدات غير مقبولة للجالية اليهودية في أمريكا

منذ 10 دقائق

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير

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واشنطن: ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الولايات المتحدة تواصل ملاحظة وجود خطر مقلق على الجاليات اليهودية في البلاد وتقول إن استهداف اليهود غير مقبول.

(رويترز)

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