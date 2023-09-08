سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: هناك عمل لا يزال يتعين القيام به بشأن التطبيع بين إسرائيل والسعودية

منذ 57 دقيقة

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان

حجم الخط
0

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس وان: قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الخميس، إن القادة الأمريكيين والإسرائيليين والسعوديين طرحوا على الطاولة العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وكان سوليفان يتحدث للصحافيين على متن طائرة الرئاسة التي تقل الرئيس جو بايدن للهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
وقال سوليفان “العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع مطروحة الآن على الطاولة. ليس لدينا إطار عمل، وليس لدينا بنود جاهزة للتوقيع. لا يزال هناك عمل يتعين علينا القيام به”.
وقال إن هناك “فهما واسعا للعديد من العناصر الأساسية”، دون الخوض في التفاصيل.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مع التقاء المصالح باسم “التطبيع”.. ماذا لو يدعى نتنياهو إلى البيت الأبيض؟
5 - سبتمبر - 2023
بايدن يعلن حالة الكارثة في هاواي ويفرج عن مساعدات فيدرالية بعد حرائق ضخمة- (فيديوهات)
10 - أغسطس - 2023
كلب بايدن يهاجم موظفين وعناصر الخدمة السرية في البيت الأبيض
25 - يوليو - 2023
سبع شركات تتعهد بإضافة علامة مائية للمحتوى وليد الذكاء الاصطناعي 
21 - يوليو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية