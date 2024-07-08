سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: هناك فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

منذ 20 دقيقة

جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي

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واشنطن: قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين، اليوم الإثنين، إن اثنين من المسؤولين الأمريكيين الكبار موجودان حاليا في القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مضيفا أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.

وأضاف كيربي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت مكغورك موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين، مضيفا أنه ستكون هناك “مناقشات للمتابعة” في الأيام القليلة المقبلة.

(رويترز)

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