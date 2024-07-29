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البيت الأبيض “واثق” من إمكان تجنب حرب أوسع بين إسرائيل وحزب الله

منذ ساعة واحدة

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي

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واشنطن: قال البيت الأبيض، الإثنين، إنه “واثق” من إمكانية تجنب حرب أوسع بين إسرائيل وحزب الله رغم القصف الصاروخي الدامي في مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أجروا محادثات على “مستويات متعددة” خلال نهاية الأسبوع في أعقاب الهجوم، وإن خطر اندلاع نزاع شامل “مبالغ فيه”.

وأضاف في اتصال مع الصحافيين “لا أحد يريد حربا أوسع نطاقا، وأنا واثق من أننا سنكون قادرين على تجنب مثل هذه النتيجة”.

تابع كيربي “لقد سمعنا جميعا عن هذه الحرب الشاملة في فترات متعددة على مدى الأشهر العشرة الماضية، وكانت تلك التوقعات مبالغا فيها في ذلك الوقت، وبصراحة، نعتقد أنه مبالغ فيها الآن”.

تصاعدت التوترات الإقليمية بعد القصف الذي ألقت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤوليته على حزب الله.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، برد “قاس” أثناء زيارته لموقع القصف في بلدة مجدل شمس.

وقال جون كيربي إن التوترات المتصاعدة لا ينبغي أن يكون لها تأثير على محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف “نحن لا نرى أي مؤشرات في هذا الوقت، صباح يوم الإثنين، على أنه سيكون هناك تأثير كبير”.

(أ ف ب)

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