البيت الأبيض: واشنطن واضحة بتأييدها إرسال مقاتلات إف16 لتركيا 

واشنطن: أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن “واضح” في تأييده إرسال طائرات F16 المقاتلة إلى تركيا.

وقال سوليفان في مؤتمر صحافي بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس التي تستضيف قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو”، إن “الرئيس بايدن كان واضحا بشكل جلي وصريحا بأنه يدعم نقل مقاتلات إف 16 إلى تركيا”.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن حصول تركيا على تلك الطائرات “يصب في مصلحتنا الوطنية وفي مصلحة الناتو”.

وأضاف: “بايدن لم يضع أي شروط أو قيود بشأن ذلك سواء في تصريحاته العلنية أو السرية خلال الأشهر الماضية، وهو يعتزم المضي قدما بعملية نقلها والتشاور مع الكونغرس” بشأنها.

وردا على سؤال عن توقيت نقل تلك المقاتلات، قال سوليفان: “الرئيس (بايدن) أكد طوال الوقت أنه مهتم بإرسال طائرات F-16 إلى تركيا وقد دعم ذلك من خلال إرسال الحزمة بالفعل إلى الكونغرس”، دون تفاصيل أكثر.

وتابع: “لذا، سنعمل مع الكونغرس في مسألة التوقيت المناسب لإرسالها إلى تركيا، لكن لا يمكنني التكهن بشأن اليوم المحدد للقيام بذلك، والأكيد أننا نؤيد إنجازه”.

وأشار مسؤول البيت الأبيض إلى أن بايدن أصدر بيانا، مساء الثلاثاء، “رحب فيه بالاتفاق بين تركيا والسويد وأمين عام الناتو (ينس ستولتنبرغ) بما في ذلك التزام الرئيس أردوغان بإحالة بروتوكولات انضمام السويد (للبرلمان) للتصديق عليها”.

ومضى قائلا: “في حين أن هذا الاتفاق كان بالطبع نتاج محادثات مباشرة بين الأطراف الثلاثة في ذلك الاتفاق، الناتو وتركيا والسويد، كان للولايات المتحدة مشاركة مهمة مؤخرا مع جميع الأطراف المعنية”.

وزاد: “استضاف الرئيس (بايدن) رئيس الوزراء السويدي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي. واتصل بالرئيس أردوغان يوم الأحد، وقال إنه سيتطلع إلى الاجتماع مع الرئيس أردوغان هذا المساء أيضًا لمناقشة مجموعة كاملة من القضايا في علاقتنا”.

وفيما يخص أوكرانيا، قال سوليفان إن الحلف الذي يبدأ اليوم اجتماع قمة في فيلنيوس، سيحدد “مسار إصلاح لأوكرانيا”، لكن “لا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك”.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بايدن سيلتقي، غدا الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الليتوانية.

(الأناضول)