البيت الأبيض يبدأ سياسة إعلامية جديدة تقيد وصول وكالات الأنباء إلى الرئيس

واشنطن: تقدمت وكالة وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بطلب اليوم الأربعاء لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكي تريفور ماكفادن تطلب فيه الانصاف نظرا لرفض المدعى عليه (البيت الأبيض) إطاعة أوامره الأسبوع الماضي. وقال ماكفادن إن البيت الأبيض انتهك حرية التعبير لوكالة (أ ب) من خلال حظر قيامها بتغطية بعض الأحداث الرئاسية لأن ترامب رفض قرار الوكالة بعدم إعادة تسمية خليج المكسيك.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن السياسة الإعلامية الجديدة للبيت الأبيض تنتهك أمر المحكمة من خلال إعطاء الإدارة الحرية الوحيدة لتحديد من يوجه أسئلة للرئيس دونالد ترامب، وطلبت وكالة الأنباء من القاضي ماكفادن اليوم الأربعاء تطبيق هذا الأمر.

وجاءت هذه الخطوة السريعة ردا على سياسة تم الإعلان عنها في وقت متأخر أمس الثلاثاء من جانب البيت الأبيض، الذي عانى من خسارة في قاعة المحكمة الأسبوع الماضي بشأن قدرة وكالة أسوشيتد برس على تغطية أنشطة ترامب. وتفرض هذه الخطط، وهي أحدث محاولة من الإدارة الجديدة للسيطرة على تغطية أنشطتها، قيودا كبيرة على وصول ثلاث وكالات إخبارية تخدم مليارات القراء حول العالم.

وأكدت دعوى (أ ب) أن البيت الأبيض انتهك حقوق الوكالة بموجب التعديل الأول للدستور وذلك من خلال منع مراسليها ومصوريها من تغطية أنشطة ترامب. وقد أمر القاضي مكفادن الإدارة بمعاملة (أ ب) مثل المؤسسات الإخبارية الأخرى.

(أ ب )