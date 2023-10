البيت الأبيض يتراجع عن مزاعم بايدن حول قتل “حماس” أطفالا إسرائيليين- (فيديو)

واشنطن: قال مسؤولان في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يرَ صورا أو تقارير مؤكدة عن “إرهابيين يقطعون رؤوس أطفال” في إسرائيل، وذكرا أن تصريح بايدن بهذا الخصوص استند إلى مزاعم مسؤولين إسرائيليين.

وأشار المسؤولان في حديث لشبكة “سي إن إن”، أن بايدن والمسؤولين الأمريكيين الآخرين لم يروا شخصيا “حماس” تقتل أطفالا، ولم يتأكدوا من ذلك.

وبحسب شبكة “إن بي سي” فإن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض، أفادا أن تصريحات بايدن المتعلقة برؤيته صورا “لإرهابيين يقطعون رؤوس أطفال” في إسرائيل، استندت إلى تقارير إعلامية ومزاعم مسؤولين إسرائيليين.

Confirmed now by the US President.

BIDEN: "I never really thought that I would see…have confirmed pictures of terrorists beheading children"

pic.twitter.com/M9VoRQb02S

— David Patrikarakos (@dpatrikarakos) October 11, 2023