البيت الأبيض يتوعد الصين برد “أقوى” إذا استمرت بالرد على رفع الرسوم

واشنطن: حذر البيت الأبيض، الأربعاء، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيردّ بقوة أكبر على الصين إذا استمرت بالردّ على رفع الرسوم الجمركية.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدثة البيت الأبيض كارولين ليفات أمام الصحافيين عقب إعلان ترامب رفعا جديدا للرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين إلى 125 في المئة.

وقالت ليفات: “أعلن الرئيس للتوّ فرض رسوم جمركية إضافية على الصين، بحيث يتم رفع الرسوم الجمركية إلى 125 في المئة، لأن بكين اتخذت قرارًا متهورًا بالانتقام من الولايات المتحدة”.

وأضافت: “عندما توجّهون ضربة للولايات المتحدة، سيردّ الرئيس ترامب بقوة أكبر”، وفق تعبيرها.

وذكرت المتحدثة أن أكثر من 75 دولة اتصلت بالبيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية للتفاوض بشأن التعريفات الجمركية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الواردة من الصين إلى 125 في المئة، مؤكدا أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورا.

جاء ذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث أعلنت الأخيرة اليوم، رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84 في المئة ردا على خطوة مماثلة من واشنطن برفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 104 في المئة.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”: “آمل أن تُدرك الصين قريبا أن زمن استغلالها للولايات المتحدة ودول أخرى لم يعد مقبولا”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن ممثلي أكثر من 75 دولة اتصلوا بالولايات المتحدة، معربين عن رغبتهم بالتفاوض بشأن التجارة، والعوائق التجارية، والتعريفات الجمركية، والتلاعب بالعملات، والممارسات التجارية غير النقدية.

وذكر أنه “كبادرة حسن نية تجاه الدول التي لم تقم بإجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، تقرر تجميد التعريفات الإضافية لـ90 يوما”.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أن نسبة التعريفة التي ستُطبق على هذه الدول خلال فترة الـ90 يوما ستكون 10 في المئة فقط، مبينا أن هذا التخفيض سيدخل حيز التنفيذ فورا.

وفي 2 أبريل/ نيسان الجاري فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 في المئة، بخلاف 20 في المئة سابقة فرضها خلال الشهرين الفائتين، ما دفع بكين للردّ بالمثل وفرض نفس النسبة (34 في المئة) على الصادرات الأمريكية.

وعليه ردت واشنطن بفرض 50 في المئة أخرى لترتفع النسبة إلى 104 في المئة، أمس الثلاثاء، لتقابلها بكين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأمريكية من 34 إلى 84 في المئة، ليرد ترامب مساء الأربعاء برفعها إلى 125 في المئة.

ومطلع أبريل/ نيسان، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 في المئة.

وطال القرار الصين بـ34 في المئة، والاتحاد الأوروبي بـ20 في المئة وفيتنام بـ46 في المئة، واليابان بـ24 في المئة، والهند بـ26 في المئة، وجنوب إفريقيا بـ30 في المئة، وإسرائيل بـ 17 في المئة، وتركيا والمملكة المتحدة بـ 10 في المئة لكل منهما.

عربيا، فرضت واشنطن رسوما بنسبة 10 في المئة على كل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 في المئة، والعراق 39 في المئة، والجزائر 30 في المئة.

وإثر القرار بيومين، منيت أسواق الأسهم في وول ستريت الأمريكية بخسائر حادة بلغت نحو 6.6 تريليونات دولار، كما شهدت الأسواق العالمية انخفاضا حادا في أسعار الأسهم، ما أثار مخاوف من دخول العالم في أزمة مالية كبيرة.

(الأناضول)