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البيت الأبيض يتوعد بـ”فتح أبواب الجحيم” بوجه عصابات المخدرات

22 - فبراير - 2025

الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

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واشنطن: توعد البيت الأبيض الجمعة بـ”فتح أبواب الجحيم” في وجه عصابات المخدرات وذلك بهدف تأمين الحدود الأمريكية مع المكسيك، موجها “تحذيرا” لتلك المجموعات.

ومنذ عودته إلى السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب على عصابات المخدرات المكسيكية التي يتهمها بإنتاج الفنتانيل. هذه المادة الأفيونية الاصطناعية الأقوى 50 مرة من الهيروين، مسؤولة عن عشرات آلاف الوفيات كل عام في الولايات المتحدة.

وقال مايك والتز مستشار الأمن الداخلي لترامب، الجمعة في تجمع حاشد للمحافظين قرب واشنطن “فلنفتح أبواب الجحيم في وجه عصابات المخدرات. كفى”، موجها تحذيرا إلى العصابات.

وأضاف “لقد رأيتم صورا للجيش المكسيكي يسيّر دوريات مشتركة مع جماركنا وشرطة الحدود ومع جيشنا لضمان الأمن على الحدود الأمريكية، لأنه من دون حدود لا توجد دولة ولا توجد سيادة”.

وصنفت الولايات المتحدة الأربعاء عددا من الكارتلات بوصفها منظمات “إرهابية عالمية”، بما فيها كارتل سينالوا المكسيكي ومجموعة ترين دي أراغوا الفنزويلية، ومجموعة إم إس-13 وخمس جماعات أخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء الخميس إن هذا التصنيف “يعطينا أداة قيمة لقطع أي ارتباط قد يكون لدى (تلك المجموعات)، ليس مع مواطنين أمريكيين فحسب، لكن أيضا مع أي شركة أو شخص آخر في العالم يساعدها”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيأذن باستخدام القوة العسكرية ضد الكارتلات، أجاب روبيو بأن “الأمر سيعتمد على مكان وجودها”.

(أ ف ب)

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