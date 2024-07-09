البيت الأبيض يحذر إيران من استغلال احتجاجات بشأن غزة في أمريكا

واشنطن: اتهم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء طهران بمحاولة استغلال احتجاجات في الولايات المتحدة ذات صلة بقطاع غزة ووصفت هذا السلوك بأنه غير مقبول، وذلك عقب تحذير مسؤول بارز في المخابرات الأمريكية من أن إيران تحاول إثارة الشقاق في المجتمع الأمريكي.

وجاء في التحذير الذي أصدرته أفريل هاينز مديرة المخابرات الوطنية في وقت سابق اليوم أن أشخاصا على صلة بحكومة إيران قالوا إنهم نشطاء عبر الإنترنت سعوا إلى الحث على احتجاجات تتعلق بغزة وقدموا للمحتجين دعما ماليا.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية “يسعى أمريكيون من جميع الأطياف السياسية بنوايا حسنة إلى التعبير عن آرائهم المستقلة بشأن الصراع في غزة. وعندما تُمارس حرية التعبير عن آراء مختلفة بصورة سلمية فإنها ضرورية لديمقراطيتنا”.

وأضافت “وفي الوقت نفسه، تضطلع الحكومة الأمريكية بواجب تحذير الأمريكيين من تأثيرات أجنبية خبيثة… سنواصل كشف محاولات تقويض ديمقراطيتنا في مجتمعنا مثلما نفعل اليوم”.

ولم يصدر بعد تعليق من طهران.

(رويترز)