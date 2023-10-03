البيت الأبيض يحذر من العواقب إذا توقفت المساعدات لأوكرانيا

واشنطن- “القدس العربي”: حذر البيت الأبيض يوم الثلاثاء من التداعيات المحتملة إذا لم يوافق الكونغرس على مساعدات إضافية لأوكرانيا بعد استبعاد المساعدة لكييف من إجراء تمويل حكومي قصير الأجل.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون قضايا الأمن القومي، للصحافيين إنّ انقطاع الدعم العسكري والمالي حتى لفترة قصيرة من الوقت يمكن أن يشجع روسيا ويترك أوكرانيا في وضع غير مؤات.

وقال كيربي: ” الضروري أن نساعدهم على الاستفادة من كل يوم”.

وأكد أنّ تراجع الدعم حتى لفترة قصيرة من الزمن يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ساحة المعركة، تمامًا كما أن خلق مثل هذا التراجع في الدعم سيجعل (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يعتقد أنه يستطيع انتظارنا وأنه يستطيع مواصلة الصراع حتى ننسحب نحن والحلفاء والشركاء”.

وزعم كيربي أن دعم أوكرانيا يعزز الأمن القومي الأمريكي، ووصفه بأنه “الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

كان البيت الأبيض في الأيام الأخيرة صريحا بشأن دعمه المستمر لأوكرانيا وحاجة الكونغرس إلى إجراء تصويت على المساعدات الإضافية للبلاد، التي غزتها روسيا في فبراير 2022. وقدمت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والمالية.

وأرسل البيت الأبيض في أغسطس طلب تمويل إضافي إلى الكونغرس يتضمن 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا.

ولم يوافق المشرعون على مساعدات إضافية لأوكرانيا كجزء من إجراء مدته 45 يومًا تم تمريره خلال عطلة نهاية الأسبوع للحفاظ على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية وتجنب الإغلاق.

كان الرئيس بايدن مصراً على أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب أوكرانيا طالما استغرقت كييف للفوز في الحرب.