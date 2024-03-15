البيت الأبيض يدعو رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد لإجراء “إصلاحات في العمق”

واشنطن: رحّب البيت الأبيض الخميس بتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى مطالباً إياه بتشكيل حكومة تعمل على إجراء “إصلاحات في العمق وذات مصداقية”.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في بيان “نحضّ على تشكيل حكومة إصلاحية في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أنّ “الولايات المتّحدة ستتطلّع لأن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات وإجراء إصلاحات ذات مصداقية وفي العمق”.
(أ ف ب)
ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي تملي على سلطة عباس يا ناس ما تشاء وتتحكم فيها هذي عقود وعقود 😏✌️😁
لن يكون هناك سلام اللا بإنشاء دوله السلام الواحدة الكاملة الشاملة لجميع الأطراف المتنازعة..وهذا يتطلب حكماء في مختلف العلوم و مناحي الحياة…حتي نقضي علي الجهل والعنصرية والاحتلال…
دوله السلام الواحدة منزوعه من القواعد الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني بدون أدني شك…
وعلي رأس هذه الحكومة أطباء متخصصين بعلاج الأمراض النفسية آلتي ىتركتها الحرب ىفي نفوس المواطنين جمعاء…
فمثلاً علاج نفسي لوزير الأمن الداخلية. بن غفير ةحيث أعلن إعلان لا يقبله عاقل اللا وهو مكافأة إلي الجندي الذي قتل طفل يلعب أمام بيته بالمرفقات الرمضانية…هذا دلاله علي الجنون في كل الأعراف والقوانين العالمية…وهناك الكثيرين من هذه النوعية
وكذلك عندنا أكثر من مليون مصاب نفسياً في قطاع غزة بسبب قنابل آلتي دمرت بها كل المؤسسات التعليمية ةالحكوميه…
نعم للسلام والانصاف والمحبه والتعاون والحوار ولا للاستعباد البشر وحرمانهم كرامه العيش الشريف العفيف
مبروك لأخذ زمام المبادرة في دوله السلام الواحدة للجميع