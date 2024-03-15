البيت الأبيض يدعو رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد لإجراء “إصلاحات في العمق”

واشنطن: رحّب البيت الأبيض الخميس بتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى مطالباً إياه بتشكيل حكومة تعمل على إجراء “إصلاحات في العمق وذات مصداقية”.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في بيان “نحضّ على تشكيل حكومة إصلاحية في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أنّ “الولايات المتّحدة ستتطلّع لأن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات وإجراء إصلاحات ذات مصداقية وفي العمق”.

(أ ف ب)





