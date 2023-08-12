البيت الأبيض يرحب بنقل النفط من الناقلة صافر في البحر الأحمر

واشنطن- “القدس العربي”: قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الأمم المتحدة استكملت نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط صافر، وهي ناقلة نفط عملاقة قديمة راسية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر، وذلك لتجنب تسرب نفطي كان من شأنه أن يتسبب بأضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة.

وأضاف سوليفان في بيان اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه أن الولايات المتحدة حشدت بقيادة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ تحالفا دوليا لتمويل العملية العام الماضي.

وقال إن الولايات المتحدة تشكر المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على قيادتهم هذه المهمة المعقدة وتنفيذهم الناجح لها.

وبحسب ما ورد في البيان، كانت ناقلة النفط صافر محطة بحرية عائمة لصادرات النفط اليمني حتى العام 2014، عندما أوقف الصراع اليمني الصادرات وصيانة الناقلة. وعرضتها سنوات الإهمال لخطر التسرب الوشيك الذي كان من شأنه أن يلحق الضرر بمنطقة البحر الأحمر بأكملها وأكثر .

وحث المستشار الأمريكي الجهات المانحة على توفير الأموال الإضافية اللازمة لاستكمال الخطوات النهائية للعملية الكاملة لمواجهة كافة التهديدات البيئية المتبقية.