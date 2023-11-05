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البيت الأبيض يرد على رشيدة طليب بعد اتهام بايدن بدعم “الإبادة الجماعية” للفلسطينيين في غزة

منذ 52 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: رد البيت الأبيض على النائبة الديمقراطية التقدمية رشيدة طليب، التي اتهمت جو بايدن يدعم “الإبادة الجماعية” للفلسطينيين في غزة بالقول “نحن نختلف بشدة مع بعض الرسائل ومع بعض المصطلحات المستخدمة لوصف هذا الصراع”.

وقال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض خلال ظهور في برنامج “هذا الأسبوع” على شبكة ” إيه بي سي” إن هناك وجهات نظر قوية من جميع الأطراف بشأن هذا الصراع، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.

وأضاف فاينر أن الإدارة قد شهدت مشاركة أراء أعضاء من الكونغرس من الجانبين (الديمقراطي والجمهوري)  حول هذه المسألة مشيراً إلى أنهم “يحترمون حقيقة وجود روابط شخصية عميقة، ربما كانت غير عادية” بهذا الصراع.

وأوضح فاينر أن “بعض الأوصاف والمصطلحات لها تعريفات فنية، ولها صدى ووزن تاريخي معين، ولكن نحن لا نقبل تطبيقها على هذه الحرب بالذات”.

والأربعاء الماضي، اتهمت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب من ولاية ميشيغان، الرئيس بايدن بدعم “الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”، في مقطع فيديو.

وقالت طليب : “سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي ليس معك في هذا الأمر”.

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