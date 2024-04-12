البيت الأبيض يرد على هتافات “الموت لإسرائيل..الموت لأمريكا” في ولاية ميشيغان احتجاجاً على حرب غزة

واشنطن- “القدس العربي”: قالت إدارة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن إنها لا تريد أصوات أولئك الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يهتفون ” الموت لإسرائيل..الموت لأمريكا” خلال مسيرة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الآونة الأخيرة في ولاية ميشيغان التي تمثل ساحة معركة انتخابية عام 2024 .
وقاد حشد من مدينة ديربورن، التي تعتبر من أكبر التجمعات السكانية العربية في الولايات المتحدة، بقيادة الناشط المقيم في الولاية طارق بزي بإطلاق هتافات “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل” خلال مسيرة يوم القدس العالمي يوم الجمعة الماضي.
وعندما سئل عما إذا كان الرئيس لا يزال يغازل هؤلاء النشطاء، الذين يميلون عادة إلى الديمقراطيين، أجاب المتحدث باسم حملة بايدن، تشارلز لوتفاك، “لا”.
كما أدان البيت الأبيض تصريحات بزي، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز” التي حاولت خلق ضجة كبيرة بشأن المسيرة.
وقال نائب السكرتير الصحافي أندرو بيتس إن “البيت الأبيض يدين هذه التصريحات البغيضة والمعادية للسامية بأشد العبارات”. “كما قال الرئيس بايدن، أمريكا هي أعظم دولة على وجه الأرض ومنارة للعالم.”
وبحسب ما ورد، فإن السؤال عما إذا كان بايدن يريد أصوات المحتجين في ميشيغان في نوفمبر هو سؤال محوري، بالنظر إلى أنه من المرجح أن تلعب الولاية دورًا رئيسيًا في يوم الانتخابات بين بايدن والرئيس السابق ترامب.
وقد ساعد رئيس بلدية ديربورن بولاية ميشيغان، عبد الله حمود، في دفع التصويت “غير الملتزم” في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولاية، بمثابة توبيخ لسياسات الرئيس بايدن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت المتحدثة باسم حملة بايدن، لورين هيت إن الحملة “أدانت” الهتافات. وكرر لوتفاك أن حملة بايدن-هاريس تدين هذه التصريحات، التي وصفها بأنها ” مثيرة للاشمئزاز ومعادية للسامية”.
وقال لوتفاك: “الرئيس بايدن يعرف أن أمريكا هي أعظم دولة في العالم”.
الهتاف ب “الموت لامريكا ” في عقر دار امريكا امراً ليس بالبسيط أبدا وقد يقلب حياة قاءلها عقبا على راءس وتوءدي به إلى السجن.
هذا ما حدث مع دكتور أستاذ جامعي قريب لي وقد قالها في برنامج تلفزيوني خارج امريكا وسجلت له حيث كان ناشطا وكانوا له بالمرصاد. وعلى اثرها تكالبت عليه كل قوى امريكا اليمينية الأصولية الصهيونية وعتاة اللوبي اليهودي الصهاينة في امريكا ولاحقوه وحولوا حياته إلى جحيم لما يقرب من عشرين عاما بين طرد من الوظيفة الجامعية وسجن وإقامة جبرية ومحاكمات ومحكمات مضادة ومصاريف باهظة جدا للمحامين الى ان نجاه الله من بطشهم وساعده محامي يهودي شريف في محنته وتم عمل اتفاق في النهاية يقضى بإطلاق سراحه مع ترحيله من امريكا.
المبكي يا اخوان انه لم يجد دولة عربية تقبل به لتنفيذ الاتفاق.
في النهاية تدخل اردوغان ووافق على استقباله في تركيا.
وماذا عم الموت الذي ترسلونه كل يوم لغزة . شتان بين الكلمات وبين القنابل.
بالفعل امريكا اعظم دولة تدعم وتنشر الارهاب في العالم
بل هي أسوأ دولة … دولة الشر أقامت مدنيتها على جماجم الشعوب … وأولهم الهنود الحمر …
امريكا اعظم دولة في العالم .. ومنارة العالم .. تستعمر العالم بقواعدها وجيوشها وعملاءها .. وتبني الحلم الأمريكي الذي لم يكتمل ولن يكتمل لانه لا يبنى على اساس العدل .. الشعب الأمريكي يستحق قيادات لاتشتريها مصالح الظالمين ..
وقال لوتفاك: “الرئيس بايدن يعرف أن أمريكا هي أعظم دولة في العالم”……..امريكا اعظم دولة في الاجرام لاغير
هتفات الموت لأمريكا أظنها ليست بريئة من داخل امريكا ومن مواطينيها. أحذروا المندسين ، هؤلاء يريدون شيطنة الحراك المؤيد للفلسطينيين. من يقبل أن تمدر بلاده من اجل فلسطين كونوا أذكياء ؟ المخابرات الصهيونية والامريكية تعرف تلعب في هذا الميدان.
نعم أمريكا دولة عظمى لكن في فن صناعة الارهاب واختلاق الحروب ونشر الفوضى واثارة الفتن والقلاقل في كل ارجاء العالم منذ تأسيسها وهناك احصائية رسمية موثوقة اكدت ان أكثر من 80 % من عمر امريكا قضته في صناعة الحروب واثارة النزاعات في العديد من دول العالم وأول ضحاياها كانوا قبائل الهنود الحمر سكان امريكا الاصليين وآخرها افغانستان والعراق وسوريا وغيرها وسلامتكم من كل ظلم وطغيان وجبروت واستعمار واستعباد يا ايها المظلومين في مشارق الارض ومغاربها