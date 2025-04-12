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البيت الأبيض يستبدل صورة لأوباما بأخرى لترامب- (فيديو)

منذ 59 دقيقة

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واشنطن: علّق البيت الأبيض لوحة تصور محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكان أحد البورتريهات الرسمية للرئيس الأسبق باراك أوباما.

ونشر حساب البيت الأبيض على منصة “إكس”، الجمعة، مشاهد للوحة التي تجسد محاولة اغتيال ترامب.

وقال البيت الأبيض في تعليقه على المشاهد: “بعض الأعمال الفنية الجديدة في البيت الأبيض”.

وذكر مراسل الأناضول أن بورتريه أوباما نُقل إلى قسم آخر في البيت الأبيض ليحل محله العمل الفني الجديد الذي يصور لحظة رفع ترامب قبضته في الهواء مباشرة بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 13 يوليو/ تموز 2024.

(الأناضول)

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