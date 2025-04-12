البيت الأبيض يستبدل صورة لأوباما بأخرى لترامب- (فيديو)

واشنطن: علّق البيت الأبيض لوحة تصور محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكان أحد البورتريهات الرسمية للرئيس الأسبق باراك أوباما.

ونشر حساب البيت الأبيض على منصة “إكس”، الجمعة، مشاهد للوحة التي تجسد محاولة اغتيال ترامب.

وقال البيت الأبيض في تعليقه على المشاهد: “بعض الأعمال الفنية الجديدة في البيت الأبيض”.

🇺🇸 عمل فني جديد يضاف إلى مقتنيات البيت الأبيض ويعلق على جدرانه وهو لوحة تشكيلية تمثّل لحظة تعرّض الرئيس ترامب لمحاولة الاغتيال الفاشلة في ولاية بنسلفانيا. pic.twitter.com/T9e6RH9D4M — White House in Arabic البيت الأبيض بالعربية (@WHinarabic) April 11, 2025

وذكر مراسل الأناضول أن بورتريه أوباما نُقل إلى قسم آخر في البيت الأبيض ليحل محله العمل الفني الجديد الذي يصور لحظة رفع ترامب قبضته في الهواء مباشرة بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 13 يوليو/ تموز 2024.

(الأناضول)