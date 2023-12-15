سياسة | دولي

البيت الأبيض يستعد لحرب “قد تستمر لعدة أشهر” في غزة

منذ 50 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: يستعد البيت الأبيض لحرب إسرائيلية طويلة على غزة قد تستمر أكثر من عدة أشهر، ولذلك عزز الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوته لحماية المدنيين في القطاع.

 والتقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان العديد من المسؤولين الإسرائيليين يومي الخميس والجمعة. وبحسب ما ورد، ناقش سوليفان جدولاً زمنيًا لتقليص العمليات، لكنه لم يشارك التفاصيل علنًا.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن سوليفان ناقش مع الإسرائيليين “احتمال الانتقال مما نسميه العمليات عالية الكثافة، وهو ما نراهم يفعلونه الآن، إلى عمليات أقل كثافة في وقت ما… في المستقبل القريب”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وهو من بين الذين التقى بهم سوليفان، الخميس، إن الحرب “ ستستمر أكثر من عدة أشهر.”

 وفي يوم الجمعة، أكد سوليفان أنه “ليس هناك تناقض بين القول بأن المعركة ستستغرق أشهرًا والقول، أيضاً، إن مراحل مختلفة ستحدث في أوقات مختلفة خلال تلك الأشهر، بما في ذلك الانتقال من العمليات المكثفة إلى عمليات أكثر استهدافًا.

 وتواصل الإدارة رفض الدعوات لوقف إطلاق النار. وقال بايدن، هذا الأسبوع،  إنه يريد أن تركز إسرائيل “على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين. لا تتوقفوا عن ملاحقة حماس، ولكن كونوا أكثر حذراً”.

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