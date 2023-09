زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد فتح تحقيق لعزل بايدن- (فيديو)

واشنطن: قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الثلاثاء، إنه يؤيد بدء تحقيقات في وجود أسباب موجبة لعزل الرئيس جو بايدن.

وقال مكارثي “أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل” بايدن، مشيرا إلى أن الرئيس الديمقراطي “كذب” على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

وأوضح مكارثي “كشف الجمهوريون في مجلس النواب ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن”، الذي اتهمه بتغذية “ثقافة الفساد”.

كانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، نجل بايدن، عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا دائما للجمهوريين.

لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني.

ويتعرض مكارثي لضغوط من الجناح اليميني في الحزب منذ أشهر لفتح تحقيق في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن البالغ 80 عاما.

وقال مكارثي الذي اضطر لتسوية مع اليمين المتطرف في الحزب للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، إن “ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد” ضد بايدن “تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب”.

وندّد النواب الديمقراطيون بهذه الخطوة قائلين إنها ممارسة بحت حزبية تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب في حق الرئيس الجمهوري السابق ترامب.

وعلى الفور استنكر البيت الأبيض الإعلان قائلا إن “دوافعه سياسية” قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وقال إيان سامز، وهو ناطق باسم البيت الأبيض، عبر منصة “إكس”، “حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة”.

House Republicans have been investigating the President for 9 months, and they’ve turned up no evidence of wrongdoing

His own GOP members have said so

He vowed to hold a vote to open impeachment, now he flip flopped because he doesn’t have support

Extreme politics at its worst

— Ian Sams (@IanSams46) September 12, 2023