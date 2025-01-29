البيت الأبيض يشير إلى برنامج لتوزيع واقيات ذكرية في غزة في معرض تبريره تجميد المساعدات الخارجية

واشنطن: برّر البيت الأبيض الثلاثاء تجميد المساعدات الأمريكية الخارجية بالإشارة إلى وجود برنامج بقيمة 50 مليون دولار لتوزيع واقيات ذكرية في قطاع غزة، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن هذا الاتفاق تم اكتشافه في الأسبوع الأول لتولي دونالد ترامب سدّة الرئاسة، لا سيما من جانب وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة بقيادة الملياردير إيلون ماسك.

وأضافت ليفيت في مؤتمرها الصحافي الأول أن مبادرة ماسك ومكتب الميزانية “وجدت أن 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب كانت على وشك أن تُحوّل لتمويل واقيات ذكرية في غزة”.

وتابعت “إنه هدر غير معقول لأموال دافعي الضرائب”.

ولم تقدّم ليفيت مزيدا من التفاصيل، كما تعذّر على الفور التحقّق من المعلومات بشكل مستقل.

وسعر الواقي الذكري عموما أقل من دولار واحد في الولايات المتحدة، وينخفض أكثر في حال كان الشراء بكميات كبيرة.

ويعيش أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة الذي تدمّر بكامله تقريبا خلال 15 شهرا من الحرب.

وقالت ليفيت أيضا إن الولايات المتحدة كانت على وشك صرف 37 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية قبل أن يعلن ترامب انسحابه من الهيئة الأممية.

وبعيد توليه سدّة الرئاسة الأمريكية، أمر ترامب بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما.

وتعهّد بإجراء مراجعة للتأكد من أن المساعدات تتوافق مع سياسات إدارته التي تعارض الإجهاض وحقوق المتحولين جنسيا وبرامج التنوع.

وجاء في مذكّرة لوزير الخارجية ماركو روبيو الجمعة أن الولايات المتحدة جمّدت جميع المساعدات تقريبا باستثناء الغذائية الطارئة والعسكرية لمصر وإسرائيل.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن تجميد مساعدات الولايات المتحدة التي لطالما كانت أكبر مزود للمساعدات الإنمائية في العالم من حيث القيمة المطلقة بالدولار.

(أ ف ب)