البيت الأبيض يصف الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بأنه “تصعيد خطير”

واشنطن- “القدس العربي”: وصف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ، الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بأنه “تصعيد كبير”، وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تحدد كيفية الرد.

وقال سوليفان للصحافيين: “من الواضح أن هذا تصعيد كبير من جانب إيران، وحدث كبير، ومن المهم بنفس القدر أننا تمكنا من تكثيف الجهود مع إسرائيل وخلق وضع لم يُقتل فيه أحد في هذا الهجوم في إسرائيل، على حد علمنا في هذا الوقت”.

وأضاف “سننظر الآن في الخطوات التالية المناسبة لتأمين المصالح الأمريكية في المقام الأول، ثم تعزيز الاستقرار إلى أقصى حد ممكن مع تقدمنا ​​إلى الأمام”.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من تحذير الولايات المتحدة من هجوم وشيك. وبدا أن الهجوم انتهى في غضون ساعة من بدايته.

وزعم سوليفان أنّ الهجوم يبدو “مهزوما وغير فعال”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري إن الصواريخ أطلقت للتو من إيران حوالي الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي في إسرائيل. وبحسب الجيش، دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق انتهاء القصف عبر منشور أبلغ فيه الإسرائيليين أنه أصبح من الآمن مغادرة الملاجئ.