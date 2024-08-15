البيت الأبيض يصوّب موقف بايدن بشأن تأييد انتخابات جديدة في فنزويلا

واشنطن: اعتبر البيت الأبيض الخميس أن خسارة نيكولاس مادورو للانتخابات الرئاسية في فنزويلا كانت “واضحة تماما”، في ما بدا تراجعا عن تصريح للرئيس جو بايدن أيّد من خلاله إجراء انتخابات جديدة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن “الرئيس كان يتحدث عن عبثية مادورو وممثليه الذين لم يكونوا صريحين بشأن انتخابات 28 تموز/يوليو”.

وكان بايدن قال ردا على سؤال لأحد المراسلين في البيت الابيض إن كان يدعم إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا، بالقول “أنا أؤيد ذلك”.

وأتى ذلك في أعقاب دعوات بهذا الشأن من الرئيسين البرازيلي والكولومبي.

الا أن متحدثا باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أوضح كذلك أن ما أدلى به بايدن كان مجرد تصريح عام بشأن موقف الولايات المتحدة بخصوص فنزويلا.

وقال المتحدث “من الواضح تماما لغالبية الشعب الفنزويلي، والولايات المتحدة، وعدد متزايد من الدول، أن إدموندو غونزاليس أوروتيا (مرشح المعارضة) حصد العدد الأكبر من الأصوات في 28 تموز/يوليو”.

وتابع “الولايات المتحدة تدعو مجددا لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي وبدء نقاشات من أجل العودة الى القيم الديموقراطية”.

(أ ف ب)