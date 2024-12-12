سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض يطلق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا

12 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: أعلن البيت الأبيض يوم الخميس، عما وصفه بأول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإسلاموفوبيا، تتضمن أكثر من 100 إجراء يمكن للمسؤولين الاتحاديين اتخاذها للحد من الكراهية والعنف والتحيز والتمييز ضد المسلمين والعرب الأمريكيين.

ويأتي هذا الاقتراح بعد خطة وطنية مماثلة لمكافحة معاداة السامية كان قد أعلنها الرئيس جو بايدن في مايو/ أيار 2023، وسط تصاعد المخاوف بشأن الكراهية والتمييز المتزايدين ضد اليهود في الولايات المتحدة.

وعمل المسؤولون على خطة مكافحة الإسلاموفوبيا لعدة أشهر، وتم الإعلان عنها قبل خمسة أسابيع فقط من مغادرة بايدن منصبه، ما يعني أن تنفيذها سيقع إلى حد كبير على عاتق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إذا اختارت إدارته القيام بذلك.

وفي بيان أعلنت فيه عن الاستراتيجية، كتبت إدارة بايدن: “على مدار العام الماضي، أصبحت هذه المبادرة أكثر أهمية مع تصاعد التهديدات ضد المجتمعات المسلمة والعربية الأمريكية”.

وأشارت إلى حادثة مقتل الطفل وديع الفيومي (6 سنوات) وهو طفل مسلم أمريكي من أصل فلسطيني، والذي طُعن حتى الموت في ولاية إلينوي في أكتوبر/ تشرين الأول .2023

وتتضمّن الخطة إجراءات يمكن أن تتخذها السلطة التنفيذية، إلى جانب أكثر من 100 دعوة للعمل عبر جميع قطاعات المجتمع.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

موجة منشورات معادية للمسلمين بعد فوز ممداني بالانتخابات التمهيدية بنيويورك- (تدوينات)
منذ 17 ساعة
راما دوجي.. فنانة سورية تعرّفت على زهران ممداني عبر تطبيق مواعدة وأصبحت زوجته قبل انتخابه عمدةً لنيويورك
منذ 21 ساعة
النائب التونسي السابق مجدي الكرباعي لـ”القدس العربي”: ازدواجية معايير في التعاطي مع التحريض ضد المسلمين بإيطاليا
24 - يونيو - 2025
العنصرية ضد المسلمين في ألمانيا تبلغ ذروتها: أكثر من 3000 حادثة موثقة في عام واحد
17 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية