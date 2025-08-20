البيت الأبيض يطلق حسابا على “تيك توك” وترامب يقول من خلاله “أنا صوتكم”

واشنطن: أطلق البيت الأبيض حسابا رسميا على تطبيق تيك توك ليستفيد من وجود أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي لتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة لنشر رسائل الرئيس دونالد ترامب.

ولدى ترامب ميل للتطبيق الشهير، إذ يُنسب إليه الفضل في مساعدته على كسب تأييد من الناخبين الشبان عندما هزم الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ولكن يخشى المشرّعون في واشنطن من أن تقع بيانات مستخدميه في الولايات المتحدة في أيدي الحكومة الصينية. وكان ترامب يعمل على صفقة يشتري بموجبها المستثمرون الأمريكيون التطبيق من بايت دانس، الشركة الصينية الأم لتيك توك.

وتم إطلاق الحساب الجديد للبيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء بنشر فيديو يُظهر ترامب وهو يعلن “أنا صوتكم”.

ويضيف “لقد عدنا يا أمريكا! كيف الحال يا تيك توك؟”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت “تلتزم إدارة ترامب بإيصال النجاحات التاريخية التي حققها الرئيس ترامب إلى الشعب الأمريكي عبر قدر عدد ممكن من الجماهير والمنصات”.

وأضافت “هيمنت رسالة الرئيس ترامب على تيك توك خلال حملته الرئاسية، ونحن متحمسون للبناء على تلك النجاحات والتواصل بطريقة لم تفعلها أي إدارة أخرى من قبل”.

(رويترز)