البيت الأبيض يعلن عن استعراض عسكري تزامناً مع عيد ميلاد ترامب.. ومشاركة الدبابات تثير مخاوف

عربة قتالية أثناء الاستعدادات لفعالية ”تحية إلى أمريكا“ في واشنطن 3 يوليو 2019. ا ف ب

واشنطن: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب سيقيم “استعراضاً عسكرياً” في 14 حزيران/يونيو، وهي ذكرى مرور 250 عاماً على تأسيس الجيش الأمريكي، وتتزامن مع عيد ميلاد الرئيس التاسع والسبعين.

وقالت آنا كيلي على منصة إكس إن الرئيس الجمهوري يعتزم “تكريم المحاربين القدامى الأمريكيين وأعضاء ناشطين في القوات المسلحة”.

وأدرجت كيلي رابطاً لمقال نشرته شبكة “فوكس نيوز” جاء فيه أن العرض سيشمل مشاركة قوات أمريكية وطلاباً من الأكاديميات العسكرية في البلاد وممثلين لإحياء الأحداث ومعدات من نزاعات سابقة، من الحرب الثورية إلى الحرب العالمية على الإرهاب.

وكانت صحيفة “واشنطن سيتي بايبر” قد كشفت، الشهر الماضي، عن مخطط تنظيم استعراض عسكري أمريكي في شوارع العاصمة واشنطن، قد يمتد لستة كيلومترات من البنتاغون إلى البيت الأبيض.

وطرح ترامب فكرة تنظيم عرض عسكري خلال فترة ولايته الأولى بعد حضوره عرض يوم الباستيل في فرنسا.

لكن المشروع لم ير النور بعد أن أعلن البنتاغون أن كلفته قد تصل إلى 92 مليون دولار، كما أثيرت مخاوف من أن الدبابات والمركبات العسكرية الثقيلة الأخرى قد تلحق أضراراً بشوارع المدينة.

وأثارت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر مخاوف مماثلة، الشهر الماضي، عندما سألها الصحافيون عن خطط تنظيم عرض عسكري.

وقالت: “لن يكون وجود الدبابات العسكرية في شوارعنا أمراً جيداً. إذا استخدمت الدبابات العسكرية، فيجب أن تخصص ملايين الدولارات لإصلاح الطرق”.

وأقيم آخر عرض عسكري أمريكي في واشنطن عام 1991 للاحتفال بنهاية حرب الخليج.

(ا ف ب)