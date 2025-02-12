ترامب يوجه رسالة للأردنيين.. والبيت الأبيض يقر برفض الملك تهجير الفلسطينيين- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب الأردني، في مقطع فيديو من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب: “إلى شعب الأردن العظيم، أنتم شعب رائع يتمتع بذكاء، ولديكم ملك عظيم، قائد حقيقي، يتمتع بقلب رائع، ويحبكم كثيراً، ويحب بلاده”.

وأضاف:”الملك عبد الله الثاني هو أحد أعظم القادة بالعالم، وأقول لكم من أعماق قلبي، أنتم محظوظون جداً بوجوده بينكم”.

President Trump’s Message to the People of Jordan: “You are very, very fantastic people with tremendous brilliance and energy… you have a King who is a tremendous man… @KingAbdullahII is one of the true great leaders of the world.” 🇺🇸🇯🇴 pic.twitter.com/eKjTU4sqTw — The White House (@WhiteHouse) February 12, 2025

البيت الأبيض يوضح

وفي وقت سابق الأربعاء، أقر البيت الأبيض بأن العاهل الأردني عبدالله الثاني رفض خطة الرئيس ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك خلال محادثات جرت أمس الثلاثاء بينهما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه سيكون أفضل بكثير للفلسطينيين نقلهم من قطاع غزة.

وأوضحت المتحدثة أن “الملك يفضّل بقاء الفلسطينيين حيث هم”، مشيرة إلى أن “الرئيس الأمريكي يشعر بأنه سيكون أفضل بكثير وأكثر إجلالا إذا أمكن نقل هؤلاء الفلسطينيين إلى مناطق أكثر أمانا”.

King of Jordan Vows to Take In 2,000 Sick Children from Gaza After Meeting With President Trump. pic.twitter.com/uhWoHQcmXh — Project Constitution (@ProjectConstitu) February 12, 2025

وقال العاهل الأردني أمس الثلاثاء، إنه شدد خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي في واشنطن على موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأضاف في منشور على منصة إكس “أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع”.

