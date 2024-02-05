البيت الأبيض يقول إن الحكومة العراقية يجب أن تفعل المزيد لمحاربة الميليشيات التي تهاجم القوات الأمريكية

واشنطن- “القدس العربي”: قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الأحد، إن الحكومة العراقية يجب أن تعمل مع الولايات المتحدة لمكافحة التهديد الذي تشكله الميليشيات على أراضيها.

وفي مقابلة على قناة “فوكس نيوز”، أكد كيربي مجددًا التزام الولايات المتحدة بالرد على أي هجوم على القوات الأمريكية “بالعدوانية التي نحتاج إليها”، عندما سئل عن انتقادات الحكومة العراقية للضربات الانتقامية الأمريكية على العراق يوم الجمعة.

وقال:””علينا أن نأخذ الهجمات على قواتنا ومنشآتنا على محمل الجد. وفي هذه الحالة، في الأردن، قُتل ثلاثة أمريكيين، ثلاثة جنود، وثلاث عائلات حزينة الآن”.

وأضاف ” الرئيس لن يجلس ويأخذ ذلك وهو مكتوف الأيدي. ونحن في طريقنا للرد”. وأضاف: “سنرد بقوة كما نحتاج”.

ولم يخض كيربي في التفاصيل حول ماهية المناقشات الدقيقة بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، لكنه قال: “كانت هناك إخطارات ومناقشات مناسبة مع الحكومة العراقية. سأترك الأمر عند هذا الحد.”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

ودعا الحكومة العراقية إلى مساعدة الولايات المتحدة، وقال :” “لكننا نريد أيضًا أن نرى الحكومة العراقية تتحرك بمزيد من النشاط لمساعدتنا في التخلص من تهديد هذه الميليشيات على الأراضي العراقية”.

وتابع كيربي: “يجب أن يفكروا في انتهاك سيادتهم، وأن هذه الجماعات تعمل بطريقة ما مع الإفلات من العقاب على الأراضي العراقية”.

وتأتي المقابلة بعد أن بدأ الجيش الأمريكي جولته الأولى من الضربات الجوية على الجماعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق يوم الجمعة، ردا على هجوم على قاعدة في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة حوالي 40 آخرين. وشنت جولة ثانية من الضربات الجوية، شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا، في اليوم التالي ضد جماعة الحوثي في اليمن.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الأحد، إن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة شن ضربات ضد الجماعات المدعومة من إيران.

وقال سوليفان يوم الأحد في برنامج “واجه الصحافة” على شبكة “إن بي سي نيوز”: ” لقد بدأ الأمر بضربات ليلة الجمعة، لكن هذه ليست نهاية الأمر، نعتزم شن ضربات إضافية وإجراءات إضافية لمواصلة إرسال رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتنا لهجوم أو يُقتل أشخاص”.