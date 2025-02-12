البيت الأبيض يمنع مراسل “أسوشيتد برس” من تغطية فعالية لرفض الوكالة اعتماد اسم “خليح أمريكا”

واشنطن: أفادت “أسوشيتد برس” الثلاثاء بأنّ مراسلها في البيت الأبيض مُنع من تغطية توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بسبب رفض وكالة الأنباء الأمريكية الكبرى اتّباع أوامره بتغيير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.

وقالت رئيسة التحرير في وكالة أسوشيتد برس جولي بيس “لقد أبلغَنا البيت الأبيض بأنّه إذا لم تقم إيه بي (أسوشيتد برس) بمواءمة معاييرها التحريرية مع الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بتغيير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، فستُمنع من حضور الحدث في المكتب البيضوي”.

وأضافت في بيان “عصر اليوم، مُنع مراسل إيه بي من حضور توقيع أمر تنفيذي”.

وفي أمر تنفيذي وقّعه بعد توليه الشهر الماضي سدّة الرئاسة، أعلن ترامب أنّ خليج المكسيك سيطلق عليه من الآن فصاعدا اسم “خليج أمريكا “.

ووصف ترامب الخليج المحاذي أيضا للمكسيك والذي كان يعرف سابقا في كلا البلدين باسم خليج المكسيك، بأنه “جزء لا يتجزأ من أمريكا”، وهو حيوي لإنتاج النفط وصيد الأسماك في الولايات المتحدة، و”الوجهة المفضّلة للأمريكيين للسياحة والأنشطة الترفيهية”.

وفي بيانها، قالت بيس إنّه “من المثير للقلق أن تعاقب إدارة ترامب إيه بي بسبب استقلاليتها الصحافية”.

واعتبرت أنّ “تقييد وصولنا إلى المكتب البيضوي بناء على محتوى إيه بي لا يعوق بشدة وصول الجمهور إلى الأخبار المستقلة فحسب، بل ينتهك بوضوح التعديل الأول” للدستور الأمريكي.

وفي مذكرة تتّصل بالأسلوب التحريري أصدرتها الشهر الماضي، قالت وكالة أسوشيتد برس إن الأمر التنفيذي لترامب “تسري صلاحيته فقط داخل الولايات المتّحدة”.

وقالت الوكالة إنّ “المكسيك، وكذلك دول وهيئات دولية أخرى، ليست مضطرة للاعتراف بتغيير الاسم”، مضيفة أنّ “خليج المكسيك يحمل هذا الاسم منذ أكثر من 400 عام”.

وتابعت “إن وكالة أسوشيتد برس ستشير إليه باسمه الأصلي مع الاعتراف بالاسم الجديد الذي اختاره ترامب”.

وأضافت “بصفتها وكالة أنباء عالمية تنشر الأخبار في كل أنحاء العالم، يجب على إيه بي أن تحرص على إمكان تعرّف كل الجماهير بسهولة على أسماء الأماكن والجغرافيا”.

ووصفت جمعية المراسلين في البيت الأبيض، الهيئة المشرفة على تغطية وسائل الإعلام أنشطة الرئاسة الأمريكية، منع وكالة أسوشيتد برس من تغطية توقيع أمر تنفيذي بأنه “غير مقبول” ودعت إدارة ترامب إلى “تغيير المسار على الفور”.

وقال رئيس الجمعية يوجين دانيالز “لا يمكن للبيت الأبيض أن يملي كيف تنقل المؤسسات الإخبارية الأخبار، ولا ينبغي له معاقبة صحافيين عاملين لعدم رضاه عن خياراتهم التحريرية”.

وإضافة إلى تغييره اسم خليج المكسيك، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا آخر غيّر بموجبه اسم جبل دينالي الواقع في آلاسكا، وهو الأعلى في أميركا الشمالية، إلى جبل ماكينلي.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنها ستشير إلى الجبل بتسميته الجديدة أي “ماكينلي” لأنه “يقع حصرا في الولايات المتّحدة حيث يتمتّع الرئيس ترامب بسلطة تغيير الأسماء الجغرافية الفدرالية داخل البلاد”.

وأسوشيتد برس هي أكبر وكالة أنباء أمريكية، وأسلوبها التحريري يُعتمد مرجعا في غرف التحرير ومكاتب الشركة.

(أ ف ب)