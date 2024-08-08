البيت الأبيض يندد بتصريحات النائبة كوري بوش ضد اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة

واشنطن- “القدس العربي”: أدان البيت الأبيض يوم الأربعاء تصريحات النائبة كوري بوش(ديمقراطية من ميسوري)، التي تعهدت فيها بالرد بقسوة على اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة بعد خسارتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميسوري.

وقالت بوش في خطاب ألقته مساء الثلاثاء بعد خسارتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام المدعي العام لمقاطعة سانت لويس ويسلي بيل: “بقدر ما أحب عملي، فإن كل ما فعلوه هو جعلني متطرفة، والآن يجب أن يخافوا”.

وأضافت “إنهم على وشك رؤية كوري الأخرى، هذا الجانب الآخر”، وأضافت “ودعوني أقول هذا: أيباك، أنا قادمة لهدم مملكتكم!”

كان مشروع الديمقراطية المتحدة، وهي لجنة عمل سياسي تابعة للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، أحد الممولين الرئيسيين لحملة منافسها بيل بسبب موقفها التضامني مع فلسطين ورفضها للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

وكانت بوش من بين أشد المنتقدين للكيان الإسرائيلي وللجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) في الأشهر الأخيرة.

وعندما سئلت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير عن رأي الرئيس بايدن في تعهد بوش بتحدي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، قالت إن الرئيس يدين هذا النوع من الخطاب “المثير للانقسام” و”المثير للفتنة”.

وقالت جان بيير في المؤتمر الصحافي اليومي يوم الأربعاء: “انظروا، لقد كان الرئيس واضحًا للغاية دائمًا – ومؤخرًا جدًا، بعد محاولة اغتيال الرئيس الأخير – بشأن خفض حدة الخطاب، أليس كذلك؟ خفض حدة الخطاب السياسي وأهمية القيام بذلك”. “من المهم – من المهم أن نكون حذرين للغاية فيما نقوله. هذا النوع من الخطاب مثير للجدل ومثير للانقسام وغير مفيد على الإطلاق”.

وأضافت “سنواصل إدانة أي نوع من الخطاب السياسي بهذه الطريقة، وفي هذا السياق”. “لذا، من المهم أن نكون حذرين فيما نقوله وكيف نقوله. لكن لا يمكننا أن نسمح بهذا النوع من اللغة التحريضية والمثيرة للانقسام في خطابنا السياسي”.