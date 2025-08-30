البيت الأبيض يندد بـ”عملية تدخل أجنبي” بعد مقال استهدف ستيف ويتكوف

واشنطن: ندد البيت الأبيض الجمعة بـ”عملية تدخل أجنبي” بعد نشر موقع “بوليتيكو” الإخباري التابع للمجموعة الألمانية “أكسل سبرينغر” مقالا عن ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس دونالد ترامب للقضايا الدبلوماسية الكبرى.

وكتب نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس على منصة إكس “هذا المقال المنشور في بوليتيكو يُعدّ سوء ممارسة صحافية. لا بل أكثر من ذلك: إنه عملية تدخل أجنبي تهدف إلى الإضرار بالحكومة وبأحد أبرز أعضائها”.

وعلى المنصة نفسها، ندد نائب رئيس موظفي البيت الأبيض جيمس بلير “بعملية تدخل أجنبي نفذتها وسيلة إعلام إلكترونية تسيطر عليها ألمانيا”، في حين وصف تايلور بودوفيتش، وهو مستشار مقرب للرئيس الأمريكي، موقع بوليتيكو بأنه “آلة للدعاية خاضعة لسيطرة أجنبية”.

وأورد “بوليتيكو” أن “نهج ويتكوف المنفرد أدّى بشكل متكرر إلى ارتكاب أخطاء مع روسيا”.

ونقل الموقع عن مصدر لم يسمِّه قوله عن ويتكوف الذي قاد مهمات وساطة في الحرب في قطاع غزة والصراع في أوكرانيا “تتجلى قلة خبرته بوضوح”.

والتقى ستيف ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرات عدة في موسكو، وقد أدى اجتماعهما الأخير إلى عقد قمّة في 15 أغسطس/ آب الجاري بين الرئيس الروسي ودونالد ترامب في ألاسكا، لكنها لم تسفر عن أي إعلان ملموس عن خطة سلام.

(أ ف ب)