سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض ينفي “موافقة” واشنطن على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء

15 - نوفمبر - 2023

جون كيربي المتحدث باسم مجلس الامن القومي

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سان فرانسيسكو: أعلن متحدث باسم البيت الابيض الأربعاء أن الولايات المتحدة “لم توافق على عمليات (الجيش الاسرائيلي) حول مستشفى الشفاء” في قطاع غزة، لافتا الى أنها تنتهج السلوك نفسه بالنسبة الى القرارات العسكرية الأخرى التي تتخذها اسرائيل.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الامن القومي “كنا دائما واضحين جدا مع شركائنا الاسرائيليين حول أهمية الإقلال من الخسائر المدنية. كنا أيضا واضحين جدا معهم لجهة وجوب التحلي بانتباه خاص حين نتحدث عن المستشفيات”.

(أ ف ب)

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  1. يقول Pedro:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 5:14 م

    ما عسانا الا ان نقول ان الله يمهل ولا يهمل وحيبنا الله ونعم الوكيل فيكم

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  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 5:26 م

    لعنة الله على عصابة البيت الأبيض الأمريكي التي تكذب باستمرار

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  3. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 5:53 م

    هه لا أحد صار يصدق أكاذيب عصابة البيت الأبيض الأمريكي يا انريكي ✅🇵🇸✌️🔥🔥

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