اقتصاد | أخبار

البيت الأبيض يوضح الرسوم على سبائك الذهب المستوردة

منذ 14 دقيقة

لندن: قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تخطط لتوضيح ما وصفها بمعلومات مغلوطة بشأن رسوم استيراد سبائك الذهب وسط حالة من الضبابية شهدت توقف بعض المستوردين عن استقبال واردات في الولايات المتحدة.
كان قرار نشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على الإنترنت اليوم الجمعة أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة الأكثر تداولا في الولايات المتحدة رسوما جمركية وفقا لبلد المنشأ وذلك في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز اليوم الجمعة إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب “لتوضيح المعلومات المضللة” بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات متخصصة أخرى.
وقلصت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مكاسبها بعد تعليق البيت الأبيض. وكانت آخر مرة مرتفعة 0.1 بالمئة إلى 3457 دولارا للأوقية (الأونصة).
ويرتبط قرار إدارة الجمارك بتقييم الإدارة في 31 يوليو تموز للرسوم على سبائك الذهب من سويسرا أكبر مركز في العالم لنقل وتنقية الذهب.
وقالت إدارة الجمارك إن الرمز الجمركي الصحيح للنظام المنسق المُستخدم عند توريد سبائك الذهب وزن كيلوجرام وسبائك الذهب وزن 100 أوقية، وهما الحجمان الأكثر تداولا في سوق العقود الآجلة الأمريكية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500 وليس 7108.12.10.
ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط في قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل دولة في أبريل نيسان، ولم يدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة.
وأفادت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن النفيسة في بيان بأن التوضيح ينطبق على أي دولة تورد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة.
وقال كريستوف وايلد رئيس الجمعية لرويترز “الولايات المتحدة سوق راسخة لنا، لذا تُمثل هذه الخطوة ضربة للصناعة ولسويسرا”.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

