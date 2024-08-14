سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الابيض: فريق الأمن القومي يعرض لبايدن وهاريس إحاطة حول الشرق الأوسط

15 - أغسطس - 2024

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واشنطن:  عرض فريق الأمن القومي الأمريكي، الأربعاء، إحاطة حول “التطورات في الشرق الأوسط” للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وفق ما أعلن البيت الأبيض، في خضم مخاوف كبرى من ضربة انتقامية إيرانية ضد إسرائيل.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن الرئيس ونائبته تمت إحاطتهما في غرفة العمليات في البيت الأبيض حول “الجهود العسكرية الأميركية لدعم الدفاع عن إسرائيل” و”الجهود الدبلوماسية المستمرة لخفض التوتر الإقليمي” والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.

(أ ف ب)

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  1. يقول محمد صالح:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 3:12 ص

    يجب ان تستدعي وزارات الخارجية العربية السفراء الأمريكيين وتساءلهم عما إذا كانوا مهتمين بمقتل اكثر من أربعين الف فلسطيني بسب العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني؟

    رد

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