“البيض يتعرّضون لإبادة في جنوب أفريقيا”.. مهزلة ترامب الانتقامية بعد دعوى لاهاي ضد إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا في البيت الأبيض، في ظل توتر دبلوماسي غير مسبوق سببه قرار تنفيذي أصدره ترامب في فبراير/ شباط الماضي، اتهم فيه حكومة جنوب إفريقيا بممارسة “إبادة جماعية عنصرية” ضد البيض، وسمح بموجبه باستقبال مجموعة من الأفريكانر كلاجئين، وبتعليق المساعدات وطرد السفير الجنوب إفريقي من واشنطن.
اختار الشعب الجنوب إفريقي الردّ بطريقته: مقاطع ساخرة انتشرت تحت عنوان “أشياء فظيعة تحدث”، تُظهر بيضًا يعيشون في فيلات فاخرة، يحتسون المشروبات على أنغام الموسيقى، بينما يخدمهم موظفون سود
وبحسب تحقيق موسّع نشره موقع The Intercept، فإن جذور هذا التصعيد تعود إلى عام 2018، حين أطلقت منظمة يمينية تُدعى “أفريفوروم” حملة دعائية في الولايات المتحدة زعمت فيها أن المزارعين البيض في جنوب إفريقيا يتعرضون للقتل والاضطهاد على أسس عنصرية. وقد لاقت هذه الحملة صدى واسعًا في أوساط اليمين الأمريكي،
وفي أغسطس/ آب من العام نفسه، غرّد ترامب بأنه طلب من وزارة الخارجية التحقيق في “مصادرة الأراضي وقتل المزارعين”، ما منح تلك المزاعم دفعة سياسية قوية. لكن، كما يكشف التقرير، فإن الحملة لم تكن سوى أداة سياسية داخلية في جنوب إفريقيا، تهدف إلى إعادة إنتاج خطاب الضحية لدى البيض الأفريكانر بعد فقدانهم السيطرة السياسية منذ نهاية نظام الفصل العنصري عام 1994.
ورغم أن النخبة الأفريكانر لا تزال تهيمن اقتصاديًا، فإن صعود حزب “مقاتلو الحرية الاقتصادية” اليساري، بزعامة جوليوس ماليما، وتنامي المطالب بإعادة توزيع الأراضي، زادا من حدة التوتر بين مكوّنات المجتمع الجنوب إفريقي. وسرعان ما استثمرت منظمات مثل “أفريفوروم” هذا التوتر لصالح أجندات يمينية، محليًا ودوليًا، مع حملة علاقات عامة واسعة صوّرت البيض كضحايا مضطهدين.
وبحسب ما ورد، فقد تحول قرار ترامب المفاجئ بقبولهم كلاجئين إلى مادة للسخرية في جنوب إفريقيا، حيث أطلق ناشطون على مغادرة الأفريكانر اسم “التيسك العظيم”، في سخرية من “المسيرة الكبرى” التي قام بها المستوطنون الهولنديون في القرن التاسع عشر، مستخدمين مصطلح “تسك” العامي الذي يعني “انصرف عن وجهي”.
وسارعت المنظمة نفسها إلى التراجع عن روايتها بعد صدور القرار التنفيذي، فعقدت مؤتمرًا صحافيًا نفت فيه طلبها اللجوء السياسي للبيض، وأكد رئيسها كالي كرييل أن الأفريكانر جزء من جنوب إفريقيا ولا يسعون لمغادرتها، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.
لكن الضرر كان قد حدث. ورغم سحب بعض الإجراءات لاحقًا، فإن حكومة جنوب إفريقيا رفضت التراجع عن موقفها، مؤكدة أن ادعاءات “الإبادة” لا أساس لها، بل تتجاهل السياق التاريخي لعدم المساواة الذي تحاول الحكومة معالجته.
الحملة لم تكن فقط مدفوعة باعتبارات محلية، بل استخدمت أيضًا كورقة ضغط على جنوب إفريقيا في ملفات دولية، من بينها الدعوى التي رفعتها حكومة رامافوزا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
في الأثناء، اختار الشعب الجنوب إفريقي الردّ بطريقته: مقاطع ساخرة انتشرت تحت عنوان “أشياء فظيعة تحدث”، تُظهر بيضًا يعيشون في فيلات فاخرة، يحتسون المشروبات على أنغام الموسيقى، بينما يخدمهم موظفون سود.
ورغم الطابع الكوميدي، إلا أن الأزمة كشفت – كما أورد تقرير The Intercept – أن الحملة لم تكن فقط مدفوعة باعتبارات محلية، بل استخدمت أيضًا كورقة ضغط على جنوب إفريقيا في ملفات دولية، من بينها الدعوى التي رفعتها حكومة رامافوزا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وصفقة “ستارلينك” التي يروّج لها رجل الأعمال إيلون ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، والتي تواجه عقبات تنظيمية تتعلق بعدم امتثالها لسياسات تمكين السود.
ورغم أن جنوب إفريقيا تعاني من تحديات سياسية واقتصادية حقيقية، أبرزها تراجع شعبية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، إلا أن “حملة الإبادة” تحوّلت إلى لحظة نادرة من الوحدة، جمعت الغالبية في رفض سردية تُحاول إعادة إنتاج مظلومية استعمارية مقلوبة.
أشهرت أورانيا 🔥Orania🔥 ورقة الانفصال في وجه بريتوريا مع دعوة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى دعم هذا المطلب،🔥وتسعى Orania “أورانيا” إلى الاستقلال، وهي منطقة وسط جنوب أفريقيا حيث يعيش مواطنون أوروبيون ويتحدثون الأفريكانية لغة أوائل المستوطنين البيض، ويعتمدون عملة خاصة وعلما خاصا ، وهو ما يضع جنوب إفريقيا أمام تحديات داخلية كبيرة ناجمة عن تنامي الطموحات الانفصالية.
زار مجموعة من ممثلي “أورانيا”، أو من يُسمون “الأفريكانز البيض”، الولايات المتحدة الأمريكية 🔥سعيًا إلى الاعتراف بهم ككيان مستقل، 🔥حسب ما أفادت به وكالة “رويترز”، التي أكدت أن هذه الفكرة 🔥تحظى بتأييد واسع في🔥 صفوف السياسيين الأمريكيين، خاصة اليمين المتطرف.
ادعاءات اليمين الأبيض تصل الفجور ولهم اصداء في استراليا وأوروبا في المدونات والمواقع والتعليقات، كما تخندقو دفاعا لصالح المحتل في فلسطين وبتعصب ومثابرة.
بل هناك استهداف ممنهج للبيض في جنوب افريقيا و هناك مسلمون يشوون على الجمر في ميانمار وهناك مسلمين تنتهك حرماتهم يوميا
كل قادة العالم الغربي خدام أوفياء للسيد نتنياهو …
الابارتيد
قبل حكم ولسون مانديلا طبقه البيض ضد السود .
والان انعكست الاية . السود يطبقونه على البيض . الايام دول بين الناس
أيام الشباب وفي خلال عامي 1975/1974، عملت في البحرية اليونانية لفترة مايقارب العامين وكنا نرسو تكرارا في أهم موانئ جنوب أفريقيا وعلى الاخص ميناء ديربان وميناء كيب تاون وهو أكبر وأعمق ميناء طبيعي في نصف الكرة الجنوبي.
أهم ملاحظات الزائر قديماً لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا هي أن نظام الفصل العنصري كان نظامًا تمييزيًا واسع النطاق استهدف الأغلبية السوداء في البلاد، حيث تم إعطاء الأقلية البيضاء امتيازات خاصة، مثل الوصول إلى التعليم الجيد، والوظائف ذات الأجور العالية، والأراضي، والسكن في المناطق الحضرية.
تفسير أكثر تفصيلاً وبأم عيني ومنها:
* عندما كنا نسير على الرصيف فان المواطن الافريقي (الاسود) يترك الرصيف بعيدا عنك.
* الحافلات للبيض لا يركبها السود. وقد استغربوا صعودنا الى حافلة السود ذات مرة.
* الفلل والمسابح للبيض كانت وفي احياء خاصة لا يقترب من المواطن الاصلي بينما بيوت السود من صفائح المعادن (التنك) وفي أحياء حارة رملية وليس بها شوارع.
* تركوا المواطن الاصلي رهينة للمخدرات وتجارة الرقيق.
* كنت أشاهد الاطفال والشباب لا يذهبون الى الى المدارس ويتسولون ويبيعون أشياء لا تسد رمق العيش.
نكتة ترامب السمجة .