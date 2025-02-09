التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك- (فيديو)

بانكوك: وصل العمال التايلانديون الخمسة الذين جرى إطلاق سراحهم بعد أن تم احتجازهم لأكثر من عام في غزة إلى بانكوك اليوم الأحد.

وتم تحرير ساروساك رومناو (32/ عاماً)، وتشاتشارا سرياوان (33 عاماً)، وساتيان سوونناكام (35 عاماً)، وبونجساك ثاينا (36 عاماً)، وبانوات سايثاو (27 عاماً)، في 30 يناير/كانون الثاني، في إطار صفقة تبادل.

وتم استقبالهم من قبل أفراد عائلاتهم، الذين بكى بعضهم، في قاعة الوصول في مطار سوفارنابومي. وكان وزير الخارجية التايلاندي ماريس ساجنيامبونجسا والسفير الإسرائيلي في تايلاند حاضرين في المطار لاستقبال المحتجزين المطلق سراحهم.

وكان هؤلاء الخمسة الدفعة الثانية من المحتجزين التايلانديين الذين تم تحريرهم منذ اندلاع الحرب.

The five Thai workers held hostage by Hamas have returned to Thailand Sunday morning at Suvarnabhumi Airport after being held captive for over a year. One Thai hostage remains (Video by Chavalit Panyong.) #Thailand #Israel #Hamas pic.twitter.com/Mf3dlaFZmC — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 9, 2025

خلال فترة وقف إطلاق النار السابقة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم تحرير 23 تايلاندياً في صفقة تم التفاوض عليها بين تايلاند و”حماس”، بمساعدة من قطر وإيران.

وتم إجراء فحوصات طبية على الرجال الخمسة في مستشفى خارج تل أبيب قبل عودتهم.

وكان أربعة منهم برفقة أحد أقاربهم، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتم تمويل الرحلة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وفقاً للسفارة التايلاندية في تل أبيب.

FM @AmbPoohMaris, VFM @RussJalichandra, and Permanent Secretary of the Ministry of Labor, welcomed the five recently released Thai nationals upon their arrival to Thailand from Israel at the Suvarnabhumi Airport. The Minister expressed his happiness that all five Thais had… pic.twitter.com/o2eC2HMxcZ — กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand (@MFAThai) February 9, 2025

وقام مسلحون من “حماس” باختطاف 31 من الرعايا التايلنديين، خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية، ما جعلهم أكبر مجموعة من الأجانب تم احتجازهم.

وقتل 46 تايلاندياً في الصراع، بمن فيهم اثنان قتلا خلال الهجوم، وأخذت جثّتاهما إلى غزة، وفقاً لوزارة الخارجية التايلاندية.

(ا ب)