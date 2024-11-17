التايمز: بريطانيا تجري محادثات بشأن مدفوعات للحد من تدفق المهاجرين

لندن: ذكرت صحيفة التايمز اليوم الأحد أن الحكومة البريطانية تجري على ما يبدو محادثات مع تركيا وفيتنام ومسؤولين في إقليم كردستان العراق بشأن مدفوعات محتملة للمساعدة في إبطاء تدفق المهاجرين المتجهين إلى بريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء كير ستارمر قوله لصحافيين إن من الصواب أن تثني بريطانيا الناس عن مغادرة بلدانهم الأصلية والقيام بالرحلة التي تتضمن في كثير من الأحيان عبور القنال الإنكليزي المحفوف بالمخاطر.

وأضاف ستارمر للصحافيين المرافقين له لحضور قمة مجموعة العشرين في البرازيل إن لدى الحكومة خططا للتعامل مع العصابات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر.

ونُقل عنه قوله “أي شيء يمكننا القيام به لمنع الناس من المغادرة من الأساس هو الشيء الصحيح”.

وقالت صحيفة التايمز إن من المفهوم أن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر تجري مناقشات مع عدد من الحكومات، منها حكومات إقليم كردستان العراق وتركيا وفيتنام، بشأن اتفاقيات التعاون والأمن التي يمكن إبرامها قبل نهاية العام.

وأحجم متحدث باسم ستارمر في لندن عن التعليق على التقرير.

وأشاد ستارمر بجهود إيطاليا في التصدي للهجرة غير الشرعية خلال زيارة إلى روما في سبتمبر أيلول، بما في ذلك عملها على منع المهاجرين من الشروع في رحلاتهم.

(رويترز)