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التايمز: بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

منذ ساعة واحدة

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لندن: ذكرت صحيفة التايمز اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا وحلفاء دوليين آخرين يعتزمون فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب الحرب في غزة.

وأضافت الصحيفة أن بريطانيا ستجمّد أصول بن غفير وسموتريتش وتفرض حظر سفر عليهما اليوم، لتنضم بذلك إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء، إن القرار البريطاني “مثير للغضب”.

وأضاف ساعر للصحافيين أن الحكومة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على “هذا القرار غير المقبول”.

(رويترز)

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  1. يقول alaa:
    يونيو 10, 2025 الساعة 1:54 م

    تعتزم –اظن ان هذا كذب ولن يقدروا علي فرض اي عقوبه علي مجرمي الحرب بل انهم متواطئين وداعمين لهم —

    رد

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