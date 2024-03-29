التايمز: “حماس” وإسرائيل تعتقدان أنهما تربحان الحرب.. هما مخطئتان

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “التايمز” تقريراً أعدّه سامر الأطرش من العاصمة القطرية الدوحة، قال فيه إن إسرائيل و”حماس” تعتقدان أنهما تربحان الحرب في غزة، مع أنهما مخطئتان.
وفي مقابلة مع القيادي في “حماس” موسى أبو مرزوق، في مقر إقامته بالدوحة، والذي أكد على أن المقاومة لا خيار لها، وأن العيش بحرية وكرامة أثمن من كل المباني، أشار إلى أنه ليس بعيداً عن مقرّ إقامته، يحاول المفاوضون وقف الحرب في غزة، بعد قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف النار. لكن المفاوضين يواجهون انقساماً لا يمكن ردمه: فإسرائيل و”حماس” تخسران الحرب، ولكنها تريدان الانتصار في السلام.
مطّلع على المفاوضات: إسرائيل قلقة من خروج يحيى السنوار، زعيم “حماس”، من الظل ليعلن النصر
وأشارت الصحيفة إلى أن أبو مرزوق لم يظهِر أيّ ندم على هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي أدّت لمقتل أكثر من 30,000 فلسطيني، نظراً للردّ الإسرائيلي القاسي، مؤكداً أنه سيفعلها مرة أخرى لو سنحت الفرصة.
ففي الحرب التي مضى عليها ستة أشهر تقريباً، وهدّدت بانتشار النزاع في المنطقة، بات من الواضح أن كلا الطرفين متسمّك بمواقفه، حيث تقول إسرائيل إنها لن تتوقف حتى تدمر “حماس” وتعيد الأسرى الإسرائيليين لديها. أما “حماس” فلن تضع أسلحتها قبل أن تتعهد إسرائيل بسحب قواتها من غزة. ولن يحدث لا هذا ولا ذاك.
ومن هنا، فإن مهمة المفاوضين هي البحث عن حلٍّ وسط يحفظ ماء وجه كلّ منهما. ويقول الأطرش إن إسرائيل مصممة على حرمان “حماس” من الخروج منتصرة في مفاوضات الدوحة، أما القيادة السياسية لـ “حماس”، والتي تعمل بالترادف مع الجناح العسكري في غزة، فتعتقد أنها تنتصر، وإنْ من الناحية الإستراتيجية، وتريد اتفاق وقف إطلاق للنار يعكس هذا.
وترى “حماس” أن الرأي العام الدولي انقلب ضد إسرائيل بعد تعاطفه معها، في أعقاب هجمات تشرين الأول/أكتوبر. وهي محقّة ومخطئة في نفس الوقت، فحتى إدارة بايدن، الحليف القوي لإسرائيل، أصبحت محبطة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وباتت إسرائيل معزولة، وتم إحياء المقترحات للدولة الفلسطينية، وتعليق محادثات التطبيع التي كانت تديرها أمريكا بين السعودية وإسرائيل.
لكن “حماس” مخطئة من ناحية أخرى، فهجماتها في العام الماضي لا تزال طرية في أذهان الإسرائيليين، ولم يتوقف الدعم للحرب، مع أن هناك تساؤلات متزايدة حولها في الرأي العام في إسرائيل.
والسؤال لكل من “حماس” وإسرائيل هو عن كيفية التوصل لاتفاق يظهِر كلاً منهما منتصراً. ولكن المفاوضات في الدوحة تعثّرت، والجمعة الماضية، عندما قابلت الصحيفة أبو مرزوق، قال لها إن المفاوضات عادت إلى المربع الأول.
ويستبعد المفاوضون التوصّل لاتفاق هذا الشهر، فيما يقوم الوسطاء بالتحرك بين المفاوضين من “حماس” وإسرائيل والولايات المتحدة ويحملون الرسائل والرسائل المضادة.
ترى “حماس” أن الرأي العام الدولي انقلب ضد إسرائيل بعد تعاطفه معها، وهي محقّة ومخطئة في نفس الوقت
ويدور الخلاف على السماح للفلسطينيين المشرّدين من الشمال بالعودة إلى هناك، وعدد السجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل مقابل الأسرى الإسرائيليين.
وتريد “حماس” عبر المفاوضات إنهاء الحرب على مراحل، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تريد قتل قيادة “حماس” التي لم تصل إليها بعد في غزة. وبدلاً من ذلك تريد وقفاً مؤقتاً للقتال والإفراج عن الأسرى واستئناف القتال بعد ذلك.
ويقول غيرشون باسيكن، الباحث الإسرائيلي، والذي شارك في السابق بمفاوضات بين “حماس” وإسرائيل: “كلتاهما خاسرتان”، وهو “سيناريو خاسر- خاسر ولا يوجد سيناريو رابح- خاسر، وعلينا البحث عن طرق لمنح كل طرف الفرصة الإعلان عن النصر”.
وقال شخص مطّلع على المفاوضات إن إسرائيل قلقة من خروج يحيى السنوار، زعيم “حماس”، من الظل ليعلن النصر، فقتله وتحرير الأسرى هما هدفا الحرب، ولم تحقق إسرائيل أياً منهما.
وقال مصدر آخر: “لو لم تعلن إسرائيل مقتل السنوار فقد فشلت”.
وتؤكد “حماس” وإسرائيل أن كلاً منهما يجب أن يملي الشروط. وبحسب مسؤول في “حماس”: “المهزوم لا يفرض الشروط”. وفي المقابل ترفض إسرائيل التفاوض مع “حماس”، التي تنظر إليها بطريقة لا تختلف عن “القاعدة” وتنظيم “الدولة”.
مافيش فايدة يا صفيّة القلوب مليئة بالحقد والكراهية. فماذا تتوقعون غير الخراب والدمار. أتقوا الله.
تعدّوا الصهاينة تفكير الشياطين،
يعني لو بدهم فعلاً السنوار، كانوا طالوه متل ما طالوا غيره ولكن لا سمح الله يوصلوا له، بدّهم غاز وبحر وأرض غزّة فقط، إنشالله السنوار بيسمع بخبرهم كلهم قبل ما تدّقه شوكة، لكل العجزى – من كلمة عجوز- بحكومة النتن ياهو.
المشكلة طبعاً مش المقاومة بل بدولة الإحتلال الخسرانة الوحيدة من البداية، يعني دفعوا اهل غزّة أرواحهم لحرية فلسطين وهم أصحاب الأرض الأصليين.
قلتلها وبرجع بقولها، إسرائيل هي آخر دولة احتلال بالعالم وكل دول الإحتلال زالت من زمان وهي كذلك سوف تزول.
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لو حماس بتملك نفس أسلحة دولة الإحتلال، كانت هالدولة الهشّة المجرمة المحتلة غير الإنسانية انتهت من زمان وصارت اطلال.
حماس عم تحارب دول بحالها على أرض مدينة غزة التاريخية العظيمة.
الضحيه هم أبناء غزة المظلومين
مقال فيه روح انهزامية
تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و تحية للكتائب وتحية للعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة وكل شبر من تراب فلسطين من النهر للبحر و الله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين ✌️🇵🇸😃☝️🚀🚀🚀🚀🚀
ياناس حماس ستربح هذه الحرب ورب الناس ✌️🇵🇸😃☝️🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التايمز: حماس وإسرائيل تعتقدان أنهما تربحان الحرب هما مخطئتان. عندما دولة تدخل الحرب تدخل لتحقيق بعض الأهداف وتعلن عن الأهداف من أول يوم دخولها الحرب وهذا ما أعلنت عنه إسرائيل تحرير الأسرى والقضاء على المقاومة الفلسطينية حماس وفي حسابات إسرائيل هذه الأهداف لأن تستغرق أكثر من أسبوعين أو ثلاثة ودخلت الحرب الشهر الخامس ولم تحقق إسرائيل أهداف الحرب إذن خسرت الحرب لعدم تحقيق وحصولها على الأهداف التي دخلت من أجلها الحرب ولكن إسرائيل خسرت أيضا على الساحة الدولية انكشفت أمام شعوب العالم العدو والصديق أنها دولة معتدية بعد تدمير غزة وحصار الفلسطينيين وقتلها للمدنيين وكانت تداعي قبل طوفان الأقصى أنها ضحية الإرهاب الفلسطيني وسقط هذا الادعاء وهذا فقط أكبر هزيمة لها وإسرائيل أصبحت عب ثقيل على شعوب الاتحاد الأوروبي وليس الحكومات وهذا أيضا خسارة كبيرة جدا إذن من جميع الزاوية خسرت إسرائيل وإذا نظرنا إلى علاقة أمريكا وإسرائيل عبارة عن مسرحية رخيصة وأسباب هذه المسرحية جميع الأسباب التي ذكرتها. الآن ماذا كسبت المقاومة الفلسطينية كسبت كل شيء خسرته إسرائيل.
الحرب على فلسطين منذ سبعين عاما وليس منذ السابع أكتوبر .
حماس لا تعتقد بل تدك دكا الجيش الذي صدعوا رؤوسنا بأنه لا يقهر والذي يضرب له ألف حساب في المنطقة . بين عشية وضحاها أصبح جيش جبان والمغضوب عليهم أصبحوا منبوذين كما لو ان التاريخ يعود بهم لحقبة فرعون او هتلر .
التاريخ والعالم قبل السابع أكتوبر ليس كما هو من بعده وسقوط هبل الديمقراطية كان مدويا واخد معه خزعبلات حقوق الإنسان،الفيتو ، الجامعة العبرية عفوا العربية ، منظمات العدل الدولية ، وووووو ، إلى مزبلة التاريخ .
اميركا فرنسا إنجلترا المانيا وكل الغرب ومعهم خونة العرب أرضا وجوا يحاربون غزة العزة المحاصرة منذ عقود .
سبحانك اللهم الصمد المتكبر الجبار انصر فرسان الأقصى وسدد رميهم واحفظهم وبارك فيهم .
النصر من عند الله تعالى وليس من عند اميركا التي خرجت وديلها بين رجليها من الفيتنام وافغانستان والصومال ووو
بعد السابع أكتوبر فقد الغرب مصداقيته به وبمنظماته وجرائده وكل ما لديه .
لن تكتب التايمز عن انهزام الجيش الفاشل الجبان وكل ما في الأمر هو انهزام لأمريكا وأوروبا جميعا من طرف غزة العزة التي كل ما لديها من أسلحة صنع في غزة .
المقارنة بين جيش مقهور يسانده العالم باسره وبين مقاومة ليس لها حتى السلاح الجوي من طائرات ومضاداتها هو انتصار بحد داته لفرسان الأقصى الأشداء على الجبناء .
عند الشعوب هو نصر وصفعة العصر لكل ما طبخه كوشنر التابعين له ومصر . السابع أكتوبر حطم احلام الشر وأخرج من الجيب كوشنر منهزما مذلولا ومنكسر .