التايمز: حملة ضد غاري لينكر لإعادته نشر تغريدة تطالب بحظر إسرائيل من المباريات الدولية

لندن – “القدس العربي”:

تعرض مقدم البرامج الرياضية في بي بي سي، غاري لينكر، لهجمات من نواب في البرلمان البريطاني وحملة مناهضة العداء للسامية بسبب دعوته لمنع إسرائيل من مباريات كرة القدم.

وفي تقرير أعده نديم بدش قال إن لينكر تعرض لموجة انتقادات من قادة المجتمع اليهودي والنواب في البرلمان لأنه أعاد نشر تغريدة تطالب بفرض حظر على مشاركة إسرائيل في مباريات كرة القدم الدولية.

وهاجمت حملة مناهضة معاداة السامية مقدم برنامج “ذي ماتش أوف ذي داي” (مباراة اليوم) عندما أعاد نشر تغريدة على إكس، تويتر سابقا، تدعو لمنع إسرائيل من المشاركة في المباريات الدولية بسبب الحرب في غزة.

وجاءت التغريدة التي أعاد نشرها من الحملة الفلسطينية للمقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل. وشملت على تصريح من اتحاد كرة القدم الفلسطيني الذي دعا الفيفا واللجنة الدولية للألعاب الأوليمبية للانضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية التي فرضت عقوبات على إسرائيل. ودعا البيان لـ “اتخاذ موقف عاجل من انتهاكات إسرائيل الخطيرة لحقوق الإنسان وفرض تدابير محاسبة قانونية” عليها. وطالب البيان كلا من فيفا واللجنة الدولية الأوليمبية “بتعليق عضوية إسرائيل ومنعها من المباريات والبطولات الدولية حتى تنهي انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي، وبخاصة حكم التمييز العنصري وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة”.

The Palestinian Football Association calls on @iocmedia, @FIFAcom and all regional and int'l sports bodies to take an urgent stance on Israel’s grave violations of human rights and subject it to legal accountability measures. https://t.co/WLgKm4SIKY pic.twitter.com/jpg4JA2rNT

— PACBI – BDS movement (@PACBI) January 13, 2024