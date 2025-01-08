التايمز: خوفا من احتجاجات حرب غزة.. شركات الدفاع تتوقف عن حضور المناسبات في الجامعات البريطانية

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمحررة شؤون الدفاع لاريسا براون قالت فيه إن شركات الدفاع توقفت عن حضور معارض التوظيف والنشاطات الأخرى في الجامعات البريطانية بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة باحتجاجات الحرب في غزة. وقالت إنه تم استبعاد الشركات التي تصنع الأسلحة لوزارة الدفاع وللتصدير بشكل فعال من حضور الأنشطة في الحرم الجامعي في بعض الجامعات، أو أجبرت على إلغائها بنفسها، مما أثار مخاوف من تعرض الأمن القومي للخطر نتيجة لنقص المهارات في الصناعات الحيوية.

وأشارت إلى المزاعم بأن موظفي بعض الشركات، بما في ذلك الأعضاء الأصغر سنا الذين يعملون كسفراء للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تعرضوا للترهيب والمضايقة من قبل المتظاهرين أثناء وجودهم في الحرم الجامعي.

وقالت براون إنه في الأشهر الأخيرة، يعتقد أن نحو 20 شركة دفاعية نُصحت إما بعدم حضور معارض التوظيف والفعاليات الجامعية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة أو قررت إلغاءها وسط ضغوط، وفقا لكيفن كرافن، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدس، التي تمثل شركات الدفاع والفضاء والأمن. وقال إن أولئك الذين حضروا واجهوا المضايقة.

واتهمت شركة ليوناردو البريطانية، وهي شركة دفاعية تزود وزارة الدفاع بالمعدات، بعض الجامعات بـ “الرقابة الذاتية”، والتي حذر رئيسها التنفيذي من أنها قد تؤثر على أمن الأمة.

وقالت مصادر في الصناعة إن هناك زيادة في العداء منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكانت الشركات تستثمر عشرات الآلاف من الجنيهات لحماية موظفيها.

وقال أحد المصادر في الصناعة: “كان النشاط ضد المنظمات الدفاعية موجودا دائما، لكن مستوى الدمار الذي نشهده الآن مثير للقلق، في المقام الأول لشعبنا”.

وفي خضم القلق المتزايد إزاء حجم المشكلة، يفهم أن وزارة الدفاع أعدت قائمة تضم اثنتي عشرة جامعة حجزت فيها شركة بي إي إي سيستمز وشركات أخرى فعاليات أو محاضرات أو محادثات أو معارض وظيفية، لكنها ألغت هذه الفعاليات بسبب النصح المقدم لها أو مخاوفها الخاصة.

ويعتقد أن القائمة تضم جامعات إدنبرة وليفربول ومانشستر وشيفيلد وكارديف ووارويك.

وقال كرافن: “يقول منظمو هذه الفعاليات لبعض شركاتنا: “ننصحكم بعدم الحضور لأن الاحتجاجات أو التحركات من المرجح أن تحدث”. ومن الواضح أن جميع شركاتنا تهتم بموظفيها ولا تريد تعريضهم للترهيب أو المضايقة. وهذا لا يرقى إلى الحظر الرسمي، ولكن التأثير الناتج هو الاستبعاد”.

وقال مصدر الصناعة إن حجم الاحتجاجات كان يؤثر على التوظيف وتصورات القطاع، الذي يعمل به حاليا 164000 شخص بشكل مباشر، وفقا للأرقام التي جمعتها مجموعة أدس.

وقال مصدر ثان في الصناعة إن بعض الجامعات أصبحت الآن “بيئة معادية حرفيا”، مضيفا: “هذا له نتيجة حرمان الشباب من الوصول إلى الوظائف المحتملة وحرمان قاعدتنا الصناعية الدفاعية من الوصول إلى المهارات والمواهب”.

وقال كرافن إن ما يحدث في الجامعات “غير مفيد” على خلفية نقص المهارات والتهديدات المتزايدة. وقال إن شركات الدفاع فشلت في شغل 10 آلاف وظيفة كل عام خلال السنوات الثلاث الماضية.

في العام الماضي، نظمت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين احتجاجات في مصانع الدفاع، وحثتهم على إنهاء العلاقة مع إسرائيل ووقف جميع تجارة الأسلحة والدفاع والإمدادات معها.

لا تزود شركة بي إي إي سيستمز إسرائيل بالأسلحة مباشرة، على الرغم من أنها تنتج مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة، والتي باعتها الولايات المتحدة لإسرائيل.

على نحو مماثل، تصدر شركة ليوناردو مكونات إف-35 إلى الولايات المتحدة وليس مباشرة إلى إسرائيل. ينتج فرعها في المملكة المتحدة أشعة الليزر المستهدفة للطائرات. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الليزر تستخدم في طائرات إف-35 التي اشترتها إسرائيل واستخدمتها في غزة.

وعززت الشركة متعددة الجنسيات الأمن في مواقعها بالمملكة المتحدة، بما في ذلك في إدنبرة، حيث تحيط الأسلاك الشائكة الآن بمكاتبها بعد تحطيم النوافذ وقطع الكابلات.

وقال روبرتو سينجولاني، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو، إن استثمار الشركة ومشاركتها في الجامعات في المملكة المتحدة وإيطاليا تأثرت أيضا بضغوط من الجماعات الناشطة.