التايمز: سوريا تلوح بمصادرها الطبيعية لإقناع ترامب.. ووسطاء طرحوا مع السوريين فكرة التطبيع

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا أعده ديفيد تشارتروجوسي إنسور وهيو توميلسون قالوا فيه إن الرئيس السوري عرض صيغة تشبه صفقة أوكرانيا على الرئيس دونالد ترامب: ثروات سوريا المعدنية كمقابل من أجل رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ترامب يخطط لتخفيف العقوبات عن سوريا بعد لفتة من الرئيس أحمد الشرع الذي قدم تنازلات وتسهيلات للشركات الأمريكية للتنقيب على المصادر الطبيعية، على غرار صفقة المعادن الأوكرانية. وطرح الشرع أيضا فكرة بناء “برج ترامب” في دمشق، وذلك في دفعة للولايات المتحدة يقوم بها وسطاء يضمون رموزا من السعودية وتركيا.

وأشارت الصحيفة إلى محاولات تأمين لقاء بين الرئيس ترامب والشرع في الزيارة اليوم للرياض، مع أن البيت الأبيض أكد في ليلة الإثنين أنه لا توجد أية خطط لترتيب هذا اللقاء. وتقول الصحيفة إن مستشاري الرئيس ترامب منقسمون بشأن الملف السوري وتتباين أراؤهم بشأن حكمة فتح محادثات مباشرة مع سوريا.

وبدأ ترامب زيارة لمدة ثلاثة أيام يزور خلالها السعودية أولا ثم قطر والإمارات العربية المتحدة. وسيلتقي ترامب قادة من المنطقة بمن فيهم محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية، وميشيل عون الرئيس اللبناني. وقال ترامب في كلمة من البيت الأبيض عشية مغادرته واشنطن إلى السعودية إنه يفكر بتخفيف العقوبات التي تعود إلى نظام بشار الأسد والتي تمنع البلاد من التجارة والتعامل المصرفي ومنح البلاد “بداية جديدة”.

وسيقضي ترامب يومين في السعودية ثم يزور قطر والإمارات، وهناك إمكانية لزيارة تركيا حالة قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور لقاء مع الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي لمناقشة تسوية حسبما طلب ترامب.

وقال ترامب: “سنتخذ قرارا بشأن العقوبات والتي ستكون تخفيفا، وربما رفعناها عن سوريا لأننا نريد أن نعطيهم بداية جديدة”. وقال إن “الرئيس أردوغان [الرئيس التركي] طلب مني هذا، وطالب به الكثيرون لأننا فرضنا عقوبات عليهم. وهي لا تعطيهم أية بداية، ولهذا نريد رؤية إذا كان بإمكاننا مساعدتهم، ولهذا سنقوم بتحديد الأمر”.

وفي الأسبوع الماضي، التقى الشرع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حصل على إعفاء من الأمم المتحدة يسمح للشرع بالسفر إلى باريس، وبخاصة أن الرئيس السوري لا يزال على قائمة المطلوبين. وتقول الصحيفة إن الشرع قد يعرض المحادثات من أجل الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وفتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما فعلت الإمارات والبحرين في ولاية ترامب الأولى.

كانت غابارد كنائبة عن هاواي قد زارت سوريا في عام 2016 للقاء بشار الأسد وعادت تدعو للحوار مع نظامه وإخراجه من عزلته

واستندت الصحيفة في معلوماتها إلى مصادر أمنية، مضيفة أنه قد يكون مستعدا للموافقة على منطقة منزوعة السلاح تسمح لإسرائيل البقاء في جنوب- غرب سوريا، حيث أقامت القوات الإسرائيلية منطقة عازلة قرب مرتفعات الجولان المحتلة منذ 1967. وكانت إدارة ترامب قد اعترفت في عام 2019 بسيادة إسرائيل على الجولان. ويعتقد أن الشرع تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن إمكانية لقاء ترامب. ولكن هناك خلافات داخل إدارة الرئيس الأمريكي، حيث تعارض تولسي غابارد، مسؤولة الأمن القومي، إن لم تكن عدوانية، ويمكن أن تحاول منع أي لقاء.

وكانت غابارد كنائبة عن هاواي قد زارت سوريا في عام 2016 للقاء بشار الأسد وعادت تدعو للحوار مع نظامه وإخراجه من عزلته. وهناك سبستيان غوركا، مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب. وكان مستشار الأمن القومي السابق، مايك والتز، المؤيد لإسرائيل والذي عزله ترامب ورشحه لمنصب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، هو من حاول منع ترامب معرفة التنازلات التي استعدت سوريا لتقديمها مقابل رفع العقوبات. وأغضب والتز ترامب عندما كشف عن لقائه بشكل سري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عندما زار واشنطن في شباط/فبراير. وقيل إنه تبادل معه خيارات مواجهة المفاعل النووي الإيراني، ومنها الضربة العسكرية. إلا أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف يعتبر من الذين يرون حكمة في كسر الجليد في العلاقات مع سوريا. ويعرف أن ترامب يتجاهل البروتوكول من أجل عقد صفقات مالية بدلا من شن الحروب، ويعتبر ويتكوف من أشد المقربين للرئيس.

وسيكشف ترامب في رحلته عن صفقات بالمليارات، حيث أخبر مصدر آخر “التايمز” أنها ستشمل عقودا في الاتصالات لسوريا وتتولاها الشركة الأمريكية “إي تي أند تي”، مع أنه لم يتم تأكيد هذا.

وتخشى إدارة ترامب من تحول سوريا نحو الصين لمساعدتها في مشاريع البنية التحتية. وقال المصدر: “يتطلع الشرع للصين، لكنه يفضل على ما يبدو التوجه للغرب”. وقال مصدر أمني أمريكي آخر إن هناك إمكانية لتفاوض سوريا بشأن التطبيع مع إسرائيل، وهي فكرة طرحها للشرع وسيط إماراتي.

ويرى البعض في إدارة ترامب وبدعم من دول الخليج، أن هناك فرصة لإبعاد سوريا عن تأثير إيران، الداعمة السابقة لنظام الأسد. وقال مصدر “لو نظرت إلى كيفية صياغة صفقة المعادن الأوكرانية، فإنها قد تكون نموذجا لسوريا” و”لو انضمت سوريا لاتفاقيات إبراهيم واستخدمت الولايات المتحدة نفوذها لتقريبهم أكثر نحو الغرب، حيث تمت مناقشة هذه الإمكانية”.

وأضاف المصدر أن دول الخليج دعمت الدفعة الدبلوماسية التي قام بها ويتكوف لربط صفقة أوكرانيا بالشرق الأوسط: “في الخليج وموسكو، يحبونه لأنه لا يتحدث عن السياسة، بل ويتحدث عن العقارات ويتحدث عن التجارة وهو ما يحبه هؤلاء الرجال” و”في عالم السياسة تحتاج لعام من أجل أن تتفق على جملة، أما في عالم العقارات فإنك تتحدث وتوقع على خط محدد. وهي عقلية مختلفة، ولهذا السبب تحدث بسرعة ولهذا السبب يخافون منها”.