التايمز: ضابط لبناني رفيع سرّب معلومات حساسة إلى “حزب الله”

لندن- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية عن قيام رئيس الاستخبارات العسكرية في جنوب لبنان، سهيل بهيج حرب، بتسريب معلومات حساسة إلى “حزب الله”، ما عرّض اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للخطر.
وأفاد تقرير استخباراتي دولي، اطلعت عليه الصحيفة، أن التسريبات شملت تحذيرات مسبقة عن الغارات والدوريات الإسرائيلية، ما سمح للحزب بإخفاء أسلحته والتهرب من مراقبة قوات اليونيفيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية تحذيرها من أن هذه المعلومات المسربة، التي لم تقتصر على حرب وحده بل شملت ضباطاً آخرين، قد تعرض المنطقة لمزيد من التصعيد، خاصة مع بقاء مقاتلي الحزب قرب الحدود الإسرائيلية.
وبحسب تقرير استخباراتي دولي اطّلعت عليه صحيفة “التايمز”، فإنّ “حرب هو واحد من عشرات الضباط في الجيش اللبناني الذين سرّبوا معلومات لحزب الله، وأعطوهم تحذيراً مسبقاً من الغارات أو الدوريات، مّا سمح لهم بإزالة الأسلحة”.
وتقول الوثيقة الاستخباراتية إنّ “حزب الله يستخدم معلومات داخلية حساسة تتعلّق بالجيش اللبناني لإخفاء تصرّفاته عن الكيانات الدولية المسؤولة عن الأمن الإقليمي”.
وتضيف أنّ “التسريبات تُثير القلق بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة بشكل فعّال على جنوب البلاد الجبلي، حيث كان حزب الله لسنوات القوّة السياسية والعسكرية المهيمنة”.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنّ “الجيش اللبناني يقوم بدوره، وصادر بعض مخازن الأسلحة في المناطق التي انسحب منها جيش الدفاع الإسرائيلي، لكن التسريبات التي أدلى بها حرب وضباط آخرون مكّنت مقاتلي حزب الله وأسلحتهم من البقاء بالقرب من الحدود الإسرائيلية”.
ولم يُعلّق الجيش اللبناني وقوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الأمر.
(وكالات)
يعني حزب الله ينتظر من هذا الضابط لاخفاء اسلحته ؟ أصلا امكنة التي يخفي فيها حزب الله ترسانته العسكرية لا يعرفها الا القليل القليل من كوادره أنفسهم … من يسمع التايمز يظن ان اسلحته ظاهرة للجميع
الكل يجهل الحقيقه وهي ان حزب الله جزأ من الحكومه اللبنانيه.
هذا يعني ان صحفي “التايمز” البريطانية جواسيس اذا كانت لديهم كل هذه المعلومات
الامريكان والبريطانين والغربيين بصفة عامة يتجسسون ويطلقون طااراتهم فوق لبنان وغزة وبنقلون للكيان كل ما يرونه،هذا يعد خلال وحق مكتسب أما إذا مد يد العون أحد الأطراف العربية وعلى قلتها لاخوانهم ليقفوا ضد هذا الوحش الكاسر الذي يجب أن يمحى من على وجه الارض لتعيش الشعوب العربية في امان ، فذلك يعد خرقا القوانين!!!!! أي ذل واي عنوان واي خذلان هذا الذي نعيشه؟؟؟؟
شكرا للضابط اللبناني وربي يكثر من امثالك..
عنوان غير مفهوم تماما
كيف للضابط أن لا يبلغ عن ضربات إسراءيل. محتملة !؟؟؟
حزب الله لبناني والضابط لبناني والأرض التي تتلقى الضربات هي لبنانية …
عادي جدا أن هذا الضابط يبلغ ويحذر من ضربات إسراءيل.. وعادي جدا أن حزب الله ينقل اسلحته ويأمن مواقعه !!!
لم نعد نعرف الصحيح من الخطأ في زمن الرداءة والخيانة والعمالة
حسبي الله ونعم الوكيل
هذا ليس تسريب، بل واجبه أن يخبر حزب الله لأنه في نهاية المطاف حزب لبناني والمعلومات المسربة تضر الصهاينة. إذن هذا تسريب محمود بل واجب.
كما لا أعرف لماذا لم يستخدم عند طرح وجهة نظر (مقبل الذكير)، أدوات الآلة اللّغويّة، أو لماذا ليس هناك في الموقع، وظيفة/مهنة مُدقّق لغوي،
لمراجعة أي مقالة قبل النشر، في مواقع جدة التي نشرت التالي، مشكورة:
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*مقبل الذكير*
*جدة*
*26/1/2025*
علي الكيان الصهيوني ان يخرج من الأراضي اللبنانية فلب المشاكل هنا لو لم يحتل الكيان مناطق في لبنان لما وجد حزب الله اصلا، كيان زرعوه في المنطقة لمنع العرب من العيش في امان