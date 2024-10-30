التايمز: متطرفون إسرائيليون عازمون على استيطان غزة.. ومستوطنة تقول إنها تستمتع لقصف القطاع كأنه موسيقى

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا أعده جورج غريلز قال فيه إن المستوطنين الإسرائيليين عازمون على الاستيطان في غزة. وأضاف أنه بالرغم أن بعض العائلات الإسرائيلية، التي تبحث عن مكان آمن لتربية أطفالها، ترى في غزة التي تتعرض للقصف الإسرائيلي مكانا مرعبا، إلا أن صوت القصف بالنسبة للمستوطنة غيفين تريفيتس “مهدئ” يدعو للراحة. وتقول الأم لطفلين “إنه موسيقى تطرب أذني” في وقت تنطلق فيه قذيفة أخرى على غزة. وتضيف “لا أشعر بالقلق إلا عندما يهدأ القصف”.

ويقول التقرير إنه على بعد خمسة أميال من بلدة لاهيا، التي قتل فيها 93 فلسطينيا صباح يوم الثلاثاء، قامت مجموعة من المستوطنين ببناء معسكر بدائي خارج معبر إيريز، الذي هوجم في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتعتقد مجموعة “باتجاه غزة” أن المعسكر هو طريق مؤقت باتجاه الاستيطان في غزة. ثصق

وقد أقام المستوطنون كوخا من الخشب تحت جسر علوي ليكون بمثابة كنيس لهم، وبنوا مراحيض قابلة للتحلل لكلا الجنسين، وأنشأوا مطبخا خارجيا من خلال توصيل ثلاجة بمولد كهربائي.

ويضيف التقرير: يريد المستوطنون أن يغامروا أبعد، ومنهم من حاولوا اجتياز السياج إلى غزة. وتقول تريفيتس (32 عاما) وهي حامل في شهرها الثامن: “نحن لا نريد أن نستقر هنا، علينا أن نستقر داخل غزة وعلينا أن نستولي على أرض عدونا”. ثم تتوقف قليلا وتستدرك قائلة: “حسنا، إنها في الواقع أرضنا”.

وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان عبر عن أمله أن يمنح مقتل زعيم حماس يحيى السنوار هذا الشهر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. وبالضرورة منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة ليعلن النصر في الحرب التي ستدخل شهرها الـ13 وقتل فيها حوالي 43,000 فلسطيني.

إلا أن الجيش الإسرائيلي عاد إلى مخيم جباليا الذي أعلن أنه طهره من مقاتلي حماس في كانون الأول/ديسمبر. ويؤكد التقرير أنه ورغم مقتل السنوار تواصل حماس خوض حرب عصابات وقتلت يوم الإثنين عددا من جنود قوات النخبة. وأشار إلى “خطة الجنرالات” القاضية بتهجير 400,000 فلسطيني من الشمال واعتبار من لم يغادر مقاتلا وفرض الحصار عليه وتركيع حماس.

ونقلت الصحيفة عن صاحب الخطة، غيورا إيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي السابق قوله: “لا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي تبنى خطتي، على الرغم من أنه أخذ بعض العناصر منها. لقد دعوا الناس إلى المغادرة، لكنهم لم ينتظروا رحيلهم قبل أن يبدأوا العملية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بتقسيم غزة إلى قسمين، حيث رسمت خطا يمتد من الشرق إلى الغرب من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى إسرائيل، مما أدى إلى إنشاء ما أطلق عليه معبر نتساريم، والذي سمي باسم مستوطنة سابقة في غزة.

وقال أحد جنود الاحتياط الذين يخدمون في وحدة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي لصحيفة “التايمز” إن المحيط المحمي صمم بطريقة تجبر مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين المتجهين جنوبا على المرور عبر عدد من نقاط التفتيش حيث يمكن للجيش تفتيشهم.

قال وهو يتحدث عن معركة مع فلسطيني مسلح خرج من أحد الأنفاق: “في أغلب الأحيان يكون الأمر مملا، لكن لا يمكنك أبدا التوقف ويتم رصد أي شخص مشبوه يقترب من الممر بواسطة طائرات بدون طيار”.

وذكر التقرير أنه رغم أوامر الإخلاء لا يزال هناك أكثر من 100,000 فلسطيني عالقين في الشمال. وقد نفى الجيش الإسرائيلي استخدام تكتيكات التجويع، ولكن المخاوف بشأن خفض المساعدات دفعت الولايات المتحدة إلى التهديد بسحب الدعم العسكري في وقت سابق من هذا الشهر. وفي يوم الإثنين الماضي، صوت الكنيست على حظر وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهي وكالة المساعدات الرئيسية التي توزع الغذاء في غزة والضفة الغربية، مما أثار المزيد من الاحتجاجات.

وقالت الصحيفة إن إيلاند صاحب “خطة الجنرالات” رفض الانتقادات الدولية. وقال إن تكتيكات الحصار تتفق مع القانون الدولي الإنساني. ويزعم أن تهديد حماس بفقدان الأراضي أكثر أهمية من إلحاق الخسائر، ويعتقد أن الحصار هو أفضل وسيلة لكي تجبر إسرائيل حماس على الإفراج عن الأسرى.

وأضاف: “أنا لا أقترح أن نسمح للمدنيين باستيطان شمال غزة، فهي فكرة غبية جدا. ولكن من الناحية العسكرية، يمكننا الاستمرار في السيطرة على هذه المنطقة لسنوات عديدة”. وقال إن “الحصار هو تكتيك عسكري مشروع طالما أنه يتخذ ضد المقاتلين فقط وليس ضد المدنيين”.

وأشارت الصحيفة للمستوطنين في غزة حيث فكك مستوطناتهم أرييل شارون عام 2005 بقرار اتخذه من جانب واحد، ومرره رغم معارضة المتدينين ونتنياهو. وقد فسر اعتراض الأخير بأنه محاولة لتحدي شارون على قيادة حزب الليكود. لكنه (نتنياهو) الآن يصف دعوات الاستيطان في غزة بأنها “ليست واقعية” لخوفه من الاعتراض الأمريكي.

بينما كانت تريفيتس تقشر رمانة لطفليها، اللذين تتراوح أعمارهما بين 3 و5 سنوات، على صوت طائرة إسرائيلية، قالت إن طرد 2.2 مليون فلسطيني في غزة هو الخيار الوحيد لإسرائيل

لكن المستوطنين في الخيام قرب غزة يعتقدون أن حكومة نتنياهو تدعمهم بشدة. ويقول عاموس عزاريا (43 عاما): سيواجهون ضغوطا عالمية لو قالوا ذلك، ولكنهم جميعا يدعموننا سرا” و”هم لا يريدون المخاطرة بفقدان الأسلحة الأمريكية”.

ويعيش عزاريا، أستاذ الذكاء الاصطناعي، تحت جسر على الحدود مع غزة، في المحاولة السادسة للمستوطنين لبناء معسكر، ويصفق للطرد الأخير للفلسطينيين من البلدات على بعد أميال قليلة. ويقول: “إذا كان العرب يطردون من الشمال، فيجب على اليهود إعادة الاستيطان في تلك المنطقة”.

وذكر التقرير أنه، في الأسبوع الماضي، عقد القوميون المتطرفون تجمعا أشبه بالحفل للاحتفال بعيد العرش اليهودي والحملة من أجل إعادة استيطان غزة. وكان من بين الذين تجمعوا هناك إيتمار بن غفير، وزير الأمن الوطني وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية وماي غولان، وزيرة المساواة. وبينما كانت تريفيتس تقشر رمانة لطفليها، اللذين تتراوح أعمارهما بين 3 و5 سنوات، على صوت طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في السماء، قالت إن طرد 2.2 مليون فلسطيني في غزة هو الخيار الوحيد لإسرائيل، مضيفة: “هل تعتقد أن العرب يجب أن يبقوا؟”، “أنا لا أعتقد ذلك”.