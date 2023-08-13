“التبوريدة”.. مسابقات الفروسية التقليدية بالمغرب المدرجة ضمن التراث العالمي

الرباط: شهدت العاصمة المغربية الرباط، عروضا ضمن مسابقات “التبوريدة” لرياضة الفروسية التقليدية المدرجة ضمن قوائم التراث الثقافي العالمي.

و”التبوريدة” فن فروسية تقليدي معروف بالمغرب، وهو استعراض للفرسان يحاكي معارك التحرير واحتفالات الانتصار، حيث تنطلق الخيول في سباق لنحو 100 متر، ينتهي بإطلاق النار في الهواء.

وبدأت مباريات “التبوريدة” الخميس الماضي وانتهت أمس، بتنظيم بلدية يعقوب المنصور بالرباط وسط حضور جماهيري كبيرا.

وشارك في منافسات هذه الدورة 50 سربة (فرق مكونة من 20 فارسا)، 3 منها نسائية.

وتبدأ العروض باصطفاف الفرسان في صف مستقيم، يتقدمهم “المقدم” (قائد السربة).

ويتميز المقدم بلون لباسه التقليدي الخاص المكون من جلباب وسلهام (لباس تقليدي أمازيغي مغربي)، فيما يرتدي كل الفرسان نفس لون اللباس وشكل الخياطة.

وشهدت العروض حضورا جماهيريا كثيفا، خصوصا أن الحلبة التي تحتضنها تجرى قرب شاطئ المدينة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، “التبوريدة” على قوائمها للتراث الثقافي غير المادي العالمي.

(الأناضول)