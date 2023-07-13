التجارة بين الصين وروسيا عند أعلى مستوياتها منذ بدء حرب أوكرانيا

بكين: أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الخميس، أن حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا ارتفع في يونيو/ حزيران إلى أعلى مستوى منذ بدء حرب أوكرانيا، في وقت قالت الجارتان إن علاقاتهما وصلت إلى مستوى عال جديد.

وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 20.83 مليار دولار في يونيو/ حزيران لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير/ شباط 2022 رغم تباطؤ الطلب العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

وزادت واردات الصين من روسيا 15.7 بالمئة إلى 11.28 مليار دولار مقارنة مع زيادة بعشرة بالمئة في مايو/ أيار. وتشتري الصين النفط والفحم وبعض المعادن من روسيا بأسعار مخفضة.

وارتفعت الشحنات الواردة إلى روسيا 90.9 بالمئة الشهر الماضي إلى 9.55 مليار دولار إجمالا، تراجعا من 114 بالمئة في مايو/ أيار.

ولم تنشر إدارة الجمارك الصينية البيانات بالتفصيل اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة أوتوستات لتحليل البيانات، فإن 6 من أعلى عشر علامات تجارية من حيث الحصة السوقية في صناعة السيارات بروسيا هي شركات صينية، مثل هافل وشيري وجيلي، التي ملأت الفراغ الناجم عن انسحاب الشركات الغربية.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين بمواصلة العمل مع روسيا على تطوير شراكة تعاون استراتيجية شاملة.

وقال الكرملين أمس الأربعاء إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للصين مطروحة على جدول الأعمال، مضيفا أن هذا هو الوقت المناسب للحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين.

(رويترز)