التجويع يحصد مزيدًا من أرواح الغزيين ومجازر مستمرة

غزة – القدس العربي»: واصلت قوات الاحتلال اقتراف المجازر الدامية ضد قطاع غزة، وارتقى عشرات الضحايا، بينهم عدد كبير من المجوعين خلال محاولتهم الحصول على الطعام، في الوقت الذي تزايدت فيه تحذيرات الأمم المتحدة من خطر المجاعة، بسبب الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة ضد السكان، التي أكدت أنها تمثل «جريمة ضد الإنسانية».

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 74 شخصا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر الثلاثاء بينهم 51 من طالبي المساعدات، حسب شبكة «الجزيرة».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق، عن استقبال مشافي القطاع 87 شهيدًا، و644 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة إلى 61,020 شهيدًا و150,671 إصابة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وأعلن جهاز الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت من انتشال شهيدين، نتيجة استهداف شقة سكنية لعائلة الصعيدي في شارع النصر غرب مدينة غزة، كما استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف حي الكرامة شمال غرب المدينة، وشهيد آخر ارتقى في قصف لبرج الأندلس المجاور للحي.

وأصيب مواطنون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة، وترافق ذلك مع استمرار جيش الاحتلال في فرض منطقة عملياته العسكرية شرق المدينة، باستهداف كل من يتحرك في حي الشجاعية الذي انسحب منه جزئيا، وترك خلفه دمارا كبيرا، فيما سجل أيضا عمليات قصف مدفعي طالت المناطق المجاورة.

وأعلنت الطواقم الطبية أن 10 شهداء ارتقوا فيما أصيب أكثر من 100 آخرين من طالبي المساعدات شمال قطاع غزة

أما في وسط قطاع غزة، فقد استمرت عمليات إعدام المجوعين، وأعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات عن استقبال 6 شهداء وتسع إصابات، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين القريبة من «محور نتساريم».

المقاومة تهاجم جيش الإحتلال في القطاع

وفي السياق، ارتقى شهيدان هم شقيقان شاب وفتاة، من عائلة أبو معلا، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على شمالي مخيم النصيرات.

وطاولت عمليات استهداف المجوعين سكانا من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة مواطنين آخرين، جراء استهدافهم وهم قرب مركز توزيع المساعدات في شارع الطينة جنوبي المدينة، وتلا ذلك أن أعلن عن استشهاد 7 مواطنين من منتظري المساعدات قرب «محور موراج».

وفي خان يونس أيضا، ارتقى 5 شهداء وأصيب عدد آخر جراء غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو العينين، في منطقة المواصي غربا، بينهم رجب أبو العينين مشرف التمريض في قسم الباطنة في مجمع ناصر الطبي وابنته رزان، كما استشهد مواطن من عائلة أبو دراز في قصف إسرائيلي استهدفه في منطقة ارميضة في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وتواصلت استهدافات الاحتلال لمناطق التوغلات البرية في المدينة، حيث نسف جيش الاحتلال مباني جديدة جنوب شرق خان يونس.

حالات تسمم

وفي تطور خطير، يشير إلى أزمة المجاعة والطعام، أعلن جهاز الدفاع المدني أن طواقمه نقلت 9 حالات تسمم، بين النازحين بينهم 4 أطفال، من جنوب المدينة، بعد تناول معلبات «منتهية الصلاحية».

أما في مدينة رفح، فقد ارتقى 5 شهداء وأصيب عدد من المواطنين، من طالبي المساعدات، عند اقترابهم من أحد مراكز توزيع المساعدات شمال غرب المدينة.

وكان فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال إن حوالي 1500 شخص قد قتلوا وفق التقارير منذ أيار/مايو الماضي خلال محاولتهم الحصول على المساعدات.

95 إصابة بمتلازمة غيلان باريه

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، تسجيل 95 إصابة بمتلازمة «غيلان باريه» النادرة بينهم 45 طفلا، محذرة من «انتشار مقلق وسريع» لها بين الفلسطينيين جراء تلوث المياه وسوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلي.

وقال بيان لمدير عام الوزارة منير البرش إن هذه المتلازمة التي تصنف ضمن «الأمراض النادرة، باتت تنتشر بشكل مقلق في قطاع غزة، خاصة بين الأطفال».

وأكد أن قطاع غزة سجل 95 إصابة بهذه المتلازمة خلال «مدة قصيرة» لم يحددها، بينهم 45 طفلا، في حين أن المعدل الطبيعي للإصابة بها لا يتجاوز حالة واحدة سنويا، وفق قوله.

تفاقم الجوع

وجاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه وفيات السكان الجوعى، حيث أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 8 وفيات من بينهم طفل و7 بالغين خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقالت إنه وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية وشركاءها يواجهون عراقيل تمنعهم من إيصال المساعدات بكميات كافية وتوزيعها في غزة.

وأضاف «شركاؤنا في المساعدات الغذائية يحذرون من أن النقص الحاد في الغذاء بغزة يحد من فرص الناس للبقاء أحياء».

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، إن الأطفال في غزة يقتلون بالقصف وسوء التغذية والجوع، وبسبب نقص المساعدات والخدمات الحيوية. وأشارت إلى أنه في قطاع غزة «يُقتل يوميًا ما معدله 28 طفلًا»، وهو ما يمثل حجم صف دراسي واحد.

وشددت في منشور على صفحتها على موقع «تويتر» على أن «أطفال غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء والحماية»، وقالت «الأهم من ذلك كله، هم بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن».

وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليوني شخص، يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة، حيث يواجه بقية السكان الجوع والشح الحاد في الغذاء والإمدادات الأساسية.

وتصديا لهجمات الاحتلال، أعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن استهداف موقع قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في «محور موراج» جنوب مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، الجناح العسكري لـ»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أن مقاتليها أبلغوا بعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتها، أن إحدى وحداتها الهندسية قامت بنسف آلية إسرائيلية، من خلال تفجير عبوة مضادة للدروع معدة مسبقًا شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وأنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

كما بثت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لـ»حركة الجهاد الإسلامي»، مشاهد من تدمير مقاتليها ومقاتلي «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى» لآلية عسكرية واستهداف جنود الاحتلال بقذائف الهاون بالاشتراك مع كتائب الأنصار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

جولة كاتس

وفي تطور خطير أجرى وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جولة في غزة، وقال إنه سينقل موقفه إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وإلى وزراء المجلس الوزاري المصغر.

وأكد أن «هزيمة حماس في غزة، من خلال إنشاء ظروف لإعادة المخطوفين، هما الهدفان المركزيان للحرب في غزة»، وأضاف «علينا تنفيذ جميع العمليات المطلوبة من أجل تحقيقهما»، وتوعد باستمرار احتلال أجزاء من غزة، وقال «بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات المطلوبة، سينفذ المستوى العسكري، مثلما فعل في جبهات الحرب حتى الآن، السياسة التي ستُقرر بمهنية، ومهمتي كوزير مسؤول عن الجيش الإسرائيلي، أن أتأكد من أن هذا سيحدث»، وكان بذلك يتحدث بعد كشف الإعلام العبري عن خلافات بين الجيش والحكومة بشأن احتلال غزة.