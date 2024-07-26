التحالف الأمريكي البريطاني يشن 3 ضربات جوية جديدة على مطار يمني

صنعاء: شن التحالف البحري الأمريكي البريطاني 3 ضربات جوية جديدة على مطار يسيطر عليه الحوثيون في مدينة الحديدة اليمنية يوم الجمعة، حسبا قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

ولم تقدم القناة المزيد من التفاصيل.

وقال سكان محليون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الضربات استهدفت أهدافا حوثية.

وجاءت هذه الضربات الجوية بعد وقت قصير من قيام قوات التحالف بشن أربع ضربات أخرى استهدفت جزيرة كمران اليمنية في البحر الأحمر، حسبما ذكرت قناة الحوثيين.

ولم يرد على الفور تعليق من التحالف الأمريكي البريطاني بشأن الهجمات.

(د ب أ)