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“التحالف الدولي”يجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بشرق سوريا

3 - أبريل - 2024

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دمشق- لندن: أجرت قوات “التحالف الدولي” تدريبات عسكرية بالذخيرة  الحية في معسكر الطلائع في الحسكة  بشرق سوريا ،وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء .

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحافي اليوم ، إن التدريبات تضمنت إطلاق قذائف من سلاح المدفعية والرمي على أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لدى الجنود واستعدادا لهجمات قد تكون محتملة من قبل مجموعات موالية لإيران.

ووفق المرصد ، “تشهد مناطق تمركز قواعد “التحالف الدولي” تحركات عدة من حيث وصول تعزيزات عسكرية وتدريبات بينها وبين  قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لرفع حالة التأهب والاستعداد.

وأشار المرصد إلى أن قوات “التحالف الدولي” أجرت  أمس الثلاثاء تدريبات عسكرية استخدمت خلالها الذخيرة الحية والرمي على أهداف وهمية وذلك في محيط قاعدته بقرية روباريا بريف المالكية شمال شرق الحسكة.

( د ب أ ) 

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