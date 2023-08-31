التحالف بقيادة أمريكا يدعو للهدوء بعد اشتباكات بين عشائر عربية وقوة كردية بشمال سوريا

بيروت: دعا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “الدولة”، اليوم الخميس، إلى وضع نهاية للاشتباكات في شمال شرق سوريا، حيث تخوض القوة التي تدعمها واشنطن بقيادة الأكراد قتالا دمويا مع عشائر عربية.

وقال التحالف في بيان “العنف في شمال شرق سوريا لا بد أن يتوقف”، مضيفا أنه هذا “الإلهاء” عن قتال الخلايا النائمة لتنظيم الدولة يثير مخاوف عودة التنظيم.

واندلع القتال يوم الأحد بعد أن اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أحمد الخبيل الملقب بأبو خولة، والذي كان يرأس مجلس دير الزور التابع لها.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن أبو خولة اعتقل وعُزل من منصبه بتهمة الاشتراك في جرائم عديدة تشمل تهريب المخدرات والإخفاق في التعامل مع تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في المحافظة.

وتضم المحافظة عدة قبائل عربية كبيرة، وأدى اعتقال أبو خولة إلى اندلاع اشتباكات بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية.

وقال شهود ومصادر محلية إن ما لا يقل عن 40 مقاتلا من الجانبين و15 مدنيا لاقوا حتفهم في أعمال العنف.

وساعد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم عددا قليلا من المسلحين العرب، على طرد تنظيم “الدولة” من مساحات شاسعة من الأراضي في شمال وشرق سوريا على مدى السنوات السبع الماضية.

وفقد تنظيم “الدولة” الباغوز، آخر معقل له في دير الزور، في عام 2019 أمام قوات سوريا الديمقراطية. ولا يزال التنظيم يدير خلايا نائمة في أنحاء من سوريا تنفذ هجمات كر وفر.

(رويترز)